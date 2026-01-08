[서울데이터랩]1월 8일 암호화폐 시총 상위종목 동향

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 1억 3149만원으로 거래되고 있으며, 시가총액은 2626조 3596억원이다. 24시간 등락률은 -2.20%를 기록하고 있으며, 1시간 등락률은 -0.18%로 하락세가 지속될 가능성이 있다. 거래량은 57조 5616억원에 달한다.이더리움의 현재가는 454만 9721원이며, 시가총액은 549조 1276억원이다. 24시간 등락률은 -3.86%로 나타나고, 1시간 등락률은 -0.53%로 하락세가 강하게 이어지고 있다. 거래량은 32조 8억원이다.리플은 현재 3113원에 거래되고 있으며, 시가총액은 188조 9039억원이다. 24시간 등락률은 -5.14%로 나타나고 있으며, 1시간 등락률은 -0.79%로 하락세가 지속될 가능성이 있다. 거래량은 5조 7602억원이다.비앤비는 현재 129만 4221원에 거래되고 있으며, 시가총액은 178조 2586억원이다. 24시간 등락률은 -1.84%를 기록하고 있으며, 1시간 등락률은 -0.20%로 하락세가 지속될 가능성이 있다. 거래량은 3조 3322억원이다.한편, 솔라나는 19만 8080원으로 24시간 동안 -2.02% 하락했다. 거래량은 5조 5641억원이다. 같은 시각 트론은 431원으로 1.12% 상승했으며, 거래량은 9368억 6191만원에 달한다.도지코인은 210원으로 -2.15% 하락했다. 거래량은 2조 1261억원이다. 같은 시각 에이다는 576원으로 -3.50% 하락했으며, 거래량은 8713억 3266만원이다.비트코인 캐시는 92만 5596원으로 0.63% 상승했다. 거래량은 4502억 3530만원이다. 같은 시각 체인링크는 1만 9334원으로 -3.41% 하락했으며, 거래량은 1조 578억원이다.하이퍼리퀴드는 3만 8383원으로 -4.64% 하락했다. 거래량은 3101억 2635만원이다. 같은 시각 레오는 1만 3312원으로 2.03% 상승했으며, 거래량은 11억 4211만원이다.모네로는 63만 3276원으로 -1.53% 하락했다. 거래량은 1277억 8242만원이다. 같은 시각 지캐시는 67만 2668원으로 -6.44% 하락했으며, 거래량은 1조 168억원이다.스텔라루멘은 336원으로 -3.54% 하락했다. 거래량은 2538억 7339만원이다. 같은 시각 수이는 2601원으로 -4.09% 하락했으며, 거래량은 1조 5418억원이다.라이트코인은 11만 7814원으로 -2.40% 하락했다. 거래량은 5093억 2057만원이다.전반적으로 주요 가상자산들이 하락세를 보이고 있으며, 단기적인 투자에는 주의가 필요하다. 시장의 변동성이 큰 만큼 투자 결정을 신중히 할 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자