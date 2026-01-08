[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

7일(현지시간) 미국 증시는 다우존스, 나스닥 종합, S＆P 500 등 주요 지수들이 보합세를 보였다. 다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 48,996.08로 마감하며 466.00포인트 내렸고(등락률 -0.94), 나스닥 종합 지수는 23,584.28로 소폭 올라 37.10포인트 상승했다(등락률 0.16). S＆P 500 지수는 6,920.93으로 마감하며 23.89포인트 내렸다(등락률 -0.34).다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 하루 거래량 504,566천주를 기록하며, 49,512.72로 시작해 49,621.43의 최고가와 48,951.99의 최저가 사이에서 움직였다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 1,426,573천주의 거래량을 보였고, 23,544.89로 시작해 23,723.37의 최고가와 23,504.22의 최저가 사이에서 거래되었다. S＆P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 3,195,793천주의 거래량을 기록, 6,945.07로 시작해 6,965.69의 최고가와 6,919.19의 최저가 사이를 오갔다.한편, 다우운송 지수는 17,861.74로 마감하며 171.80포인트 하락했고(등락률 -0.95), 나스닥 100 지수는 25,653.90으로 소폭 올라 14.19포인트 상승했다(등락률 0.06). 필라델피아 반도체 지수는 7,574.87로 마감하며 76.06포인트 하락했다(등락률 -0.99).VIX 지수는 시카고옵션거래소(CBOE)에서 15.35로 마감하며, 0.60포인트 상승했다(등락률 4.07). VIX 지수는 20 미만으로 안정적인 시장 상태를 나타냈다.