[서울데이터랩]'알멕' 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위 마감

[서울데이터랩]'알멕' 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-07 17:02
수정 2026-01-07 17:02
7일 오후 3시 40분 알멕(354320)가 등락률 +30.00%로 상한가를 기록하며 상승률 1위로 마감했다. 알멕은 장 중 1,063,958주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 6,150원 오른 26,650원에 마감했다.

한편 알멕의 PER은 72.03으로 과대평가될 가능성을 시사하며, ROE는 0.48%로 수익성이 보통 이하인 수준이다.

이어 상승률 2위 셀루메드(049180)는 주가가 29.96% 폭등하며 종가 1,427원에 상승 마감했다. 상승률 3위 뷰티스킨(406820)의 주가는 5,270원으로 29.96% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 폴라리스세원(234100)은 29.95% 상승하며 1,384원에 마감했다. 상승률 5위 삼익제약(014950)은 29.94%의 급등세를 기록하며 17,230원에 마감했다.

6위 DH오토웨어(025440)는 990원으로 29.92% 상승 마감했다. 7위 아이톡시(052770)는 종가 947원으로 29.90% 상승 마감했다. 8위 상보(027580)는 종가 965원으로 29.88% 상승 마감했다. 9위 인베니아(079950)는 3,395원으로 29.83% 상승 마감했다. 10위 링크솔루션(474650)은 58,800원으로 29.80% 상승 마감했다.



이밖에도 우림피티에스(101170) ▲18.10%, 유일에너테크(340930) ▲17.57%, 액트로(290740) ▲17.33%, 슈어소프트테크(298830) ▲15.96% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
