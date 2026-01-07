[서울데이터랩]‘계양전기우’ 30.00% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]‘계양전기우’ 30.00% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-07 17:02
수정 2026-01-07 17:02
7일 오후 3시 35분 계양전기우(012205)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 계양전기우는 장 중 394,133주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 3,000원 오른 13,000원에 마감했다.

계양전기우의 PER은 -6.27로, 이는 주가가 내재가치보다 높게 평가됐을 가능성을 시사한다.

이어 상승률 2위 유니온머티리얼(047400)은 주가가 29.99% 폭등하며 종가 1,747원에 마감했다. 상승률 3위 현대오토에버(307950)의 주가는 394,500원으로 26.44% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 유니온(000910)은 19.95% 급등하며 5,020원에 마감했다. 상승률 5위 현대글로비스(086280)는 16.78%의 급등세를 기록하며 218,500원에 마감했다.

6위 현대차(005380)는 350,500원으로 13.80% 급등 마감했다. 7위 일동제약(249420)은 종가 43,500원으로 10.83% 상승 마감했다. 8위 HJ중공업(097230)은 종가 24,300원으로 10.20% 상승 마감했다. 9위 신세계(004170)는 262,000원으로 9.62% 상승 마감했다. 10위 한올바이오파마(009420)는 50,700원으로 9.39% 상승 마감했다.



이밖에도 삼화전자(011230) ▲9.36%, 태영건설우(009415) ▲9.32%, 한국화장품(123690) ▲8.35%, 일동홀딩스(000230) ▲8.13% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스

많이 본 뉴스
