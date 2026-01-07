[서울데이터랩]1월 7일 코스피 주요 종목 마감시황

[서울데이터랩]1월 7일 코스피 주요 종목 마감시황

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-07 17:02
수정 2026-01-07 17:02
1월 7일 한국거래소에 따르면, 계양전기우(012205)는 전 거래일 대비 30.00% 상승한 13,000원에 거래를 마감하며 금일 코스피 상승률 1위를 차지했다. 유니온머티리얼(047400)은 29.99% 상승한 1,747원에 거래를 마치며 뒤를 이었다. 현대오토에버(307950)는 26.44% 상승한 394,500원에 장을 마감했다. 유니온(000910)은 19.95% 상승한 5,020원을 기록했으며, 현대글로비스(086280)는 16.78% 상승한 218,500원에 거래를 종료했다.

IHQ는 전 거래일 대비 36.06% 하락한 422원에 거래를 마치며 코스피 하락률 1위를 기록했다. KH 필룩스는 16.19% 하락한 321원을 기록했다. 엠앤씨솔루션은 11.53% 하락한 148,900원에 장을 마감했으며, 형지엘리트는 9.60% 하락한 1,751원, NHN은 8.48% 하락한 31,850원을 기록했다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자는 44,861,495주의 거래량을 바탕으로 1.51% 상승했다. SK하이닉스는 5,673,014주의 거래량을 기록하며 2.20% 상승했다. 삼성바이오로직스는 61,546주의 거래량을 바탕으로 2.67% 상승했다. 현대차는 7,764,177주의 거래량을 기록하며 13.80% 상승했다. HD현대중공업은 261,596주가 거래되며 1.27% 상승했다. 삼성전자우는 6,029,786주의 거래량과 함께 0.78% 상승했다.

금일 코스피 주요 종목들은 상승세와 하락세가 혼재된 모습을 보였다. 특히 시가총액 상위 종목들 중에서는 상승세를 보인 종목들이 다수였다. 투자자들은 이러한 시장의 변동성을 주의 깊게 살펴보고, 장기적인 투자 계획을 세우는 것이 필요하다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
