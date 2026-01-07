“선비의 멋 주안상 세트 출시” 외국인 관광객 위한, K-헤리티지 굿즈 3종 포함

도자 전문 브랜드 ‘(주)생활의쓰임’은 국립박물관과의 협업에 이어 국가유산진흥원과도 협업하여 한국 문화유산을 현대적으로 재해석한 K-헤리티지 굿즈 신상품 3종을 출시했다. 이번 신상품은 한국을 방문하는 외국인 관광객이 ‘한국다움’을 일상 속에서 간직할 수 있도록 기획된 선물형 상품으로, 실용성과 문화적 상징성을 동시에 갖춘 것이 특징이다.
이번 협업은 국가유산진흥원의 K-Heritage 콘텐츠와 쓰임의 세련된 디자인 감각을 결합해, 한국 전통 문화를 부담 없이 즐길 수 있는 라이프스타일 제품으로 구현했다. 모든 상품은 영문 상품명과 패키지를 적용해 외국인 소비자도 제품에 담긴 문화적 의미를 쉽게 이해할 수 있도록 구성했다.
‘선비의 멋 주안상 세트(4P)’는 갓, 버선, 부채 등 한국 전통 문화를 상징하는 요소를 술잔과 접시 디자인에 녹여낸 도자기 세트다. 혼술이나 홈술, 소규모 다이닝에 어울리는 정갈한 구성으로, 한국의 전통 식문화를 자연스럽게 체험할 수 있도록 기획됐다. 고급스러운 블랙 패키지와 은은한 상품 실루엣은 프리미엄 선물로서의 가치를 한층 높인다.
‘오얏꽃 막걸리잔 세트 2P’ 상품은 대한제국을 상징하는 오얏꽃 문양을 금색 포인트로 표현한 유리잔 세트다. 막걸리는 물론 와인, 디저트 컵 등으로도 활용 가능해 실용성을 더했다.
‘고궁 소스볼 세트 3P’ 상품은 광화문과 덕수궁 등 궁궐 문화유산에서 영감을 받은 소스볼로 구성됐다. 소스를 담았을 때 드러나는 입체적인 조형미가 특징으로, 기념품으로 적합하다. ‘선비의 멋’ 상품을 포함한 굿즈 신상품 3종은 K-헤리티지(온라인), 한국전통문화센터(인천공항 1, 2터미널), 창덕궁, 경복궁 등 오프라인 숍에서 2025년 8월부터 판매 중이며 매회 완판 행진을 이어가고 있다.
2026년 1월 2일부터는 K-헤리티지 굿즈 신상품 3종을 쓰임 공식 홈페이지와 네이버 스마트스토어, 29CM, 카카오 선물하기 등 주요 온라인 채널을 통해서도 판매한다.
(주)생활의쓰임 관계자는 “외국인 관광객이 한국 문화유산을 자연스럽게 경험할 수 있도록 기획한 K-굿즈”라며 “한국 여행의 추억을 일상 속에서 이어갈 수 있는 선물이 되길 기대한다”고 밝혔다.
(사진:선비의 멋 주안상세트 4P)
(사진: 왼쪽_오얏꽃 막걸리잔 세트 2P/ 오른쪽_고궁 소스볼 세트 3P)
