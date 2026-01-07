“선비의 멋 주안상 세트 출시” 외국인 관광객 위한, K-헤리티지 굿즈 3종 포함

이미지 확대 (사진:선비의 멋 주안상세트 4P) 닫기 이미지 확대 보기 (사진:선비의 멋 주안상세트 4P)

도자 전문 브랜드 ‘(주)생활의쓰임’은 국립박물관과의 협업에 이어 국가유산진흥원과도 협업하여 한국 문화유산을 현대적으로 재해석한 K-헤리티지 굿즈 신상품 3종을 출시했다. 이번 신상품은 한국을 방문하는 외국인 관광객이 ‘한국다움’을 일상 속에서 간직할 수 있도록 기획된 선물형 상품으로, 실용성과 문화적 상징성을 동시에 갖춘 것이 특징이다.이번 협업은 국가유산진흥원의 K-Heritage 콘텐츠와 쓰임의 세련된 디자인 감각을 결합해, 한국 전통 문화를 부담 없이 즐길 수 있는 라이프스타일 제품으로 구현했다. 모든 상품은 영문 상품명과 패키지를 적용해 외국인 소비자도 제품에 담긴 문화적 의미를 쉽게 이해할 수 있도록 구성했다.‘선비의 멋 주안상 세트(4P)’는 갓, 버선, 부채 등 한국 전통 문화를 상징하는 요소를 술잔과 접시 디자인에 녹여낸 도자기 세트다. 혼술이나 홈술, 소규모 다이닝에 어울리는 정갈한 구성으로, 한국의 전통 식문화를 자연스럽게 체험할 수 있도록 기획됐다. 고급스러운 블랙 패키지와 은은한 상품 실루엣은 프리미엄 선물로서의 가치를 한층 높인다.‘오얏꽃 막걸리잔 세트 2P’ 상품은 대한제국을 상징하는 오얏꽃 문양을 금색 포인트로 표현한 유리잔 세트다. 막걸리는 물론 와인, 디저트 컵 등으로도 활용 가능해 실용성을 더했다.‘고궁 소스볼 세트 3P’ 상품은 광화문과 덕수궁 등 궁궐 문화유산에서 영감을 받은 소스볼로 구성됐다. 소스를 담았을 때 드러나는 입체적인 조형미가 특징으로, 기념품으로 적합하다. ‘선비의 멋’ 상품을 포함한 굿즈 신상품 3종은 K-헤리티지(온라인), 한국전통문화센터(인천공항 1, 2터미널), 창덕궁, 경복궁 등 오프라인 숍에서 2025년 8월부터 판매 중이며 매회 완판 행진을 이어가고 있다.2026년 1월 2일부터는 K-헤리티지 굿즈 신상품 3종을 쓰임 공식 홈페이지와 네이버 스마트스토어, 29CM, 카카오 선물하기 등 주요 온라인 채널을 통해서도 판매한다.(주)생활의쓰임 관계자는 “외국인 관광객이 한국 문화유산을 자연스럽게 경험할 수 있도록 기획한 K-굿즈”라며 “한국 여행의 추억을 일상 속에서 이어갈 수 있는 선물이 되길 기대한다”고 밝혔다.