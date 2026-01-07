[서울데이터랩]펩트론 3.15% 하락 코스닥 혼조세

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스닥 상위 종목들이 혼조세를 보이고 있다.7일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠(196170)은 현재가 466,500원으로 전 거래일 대비 1.58% 하락하고 있다. 시가총액은 24조 9604억원이며, 외국인비율은 13.97%다. PER은 198.68배, ROE는 29.52%로 나타난다. 에코프로비엠(247540)은 147,500원으로 0.61% 하락하며 시가총액 14조 4257억원을 기록하고 있다. 외국인비율은 12.19%이며, PER은 4609.38배, ROE는 -6.26%다.시가총액 3위인 에코프로(086520)는 0.32% 하락했고, 에이비엘바이오(298380)는 2.49% 상승하고 있다. 레인보우로보틱스(277810)는 4.78% 상승 중이며, HLB(028300)는 0.55% 하락하고 있다. 리가켐바이오(141080)는 2.57% 상승했고, 코오롱티슈진(950160)은 3.46% 상승세를 보이고 있다. 삼천당제약(000250)은 1.82% 상승했으며, 펩트론(087010)은 3.15% 하락했다.한편 시가총액 20위권 종목들은 리노공업(058470) ▼1.36%, 파마리서치(214450) ▼2.77%, 디앤디파마텍(347850) ▼0.10%, 원익IPS(240810) ▼1.49%, 이오테크닉스(039030) ▼2.81%, 보로노이(310210) ▲2.22%, 로보티즈(108490) ▲3.21%, 클래시스(214150) ▼1.75%, 케어젠(214370) ▲0.45%, 에임드바이오(0009K0) ▲2.56% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 전반적으로 혼조세를 나타내고 있으며, 몇몇 종목들에서 상승세가 두드러진다. 특히 레인보우로보틱스는 4.78% 상승하며 가장 큰 폭으로 오르고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]