투자계약을 가장한 금전대여와 이자제한법 적용기준

최근 법원은 ‘투자계약’이나 ‘수익분배계약’이라는 형식을 취하고 있더라도, 그 실질이 원금 보장과 확정 수익을 전제로 한 금전소비대차에 해당한다면 이자제한법이 적용된다는 입장을 분명히 하고 있다. 특히 대법원은 2024. 11. 14. 선고 2023다272289 판결을 통해, 거래의 법적 성격은 계약서에 기재된 명칭이나 형식이 아니라, 실질적인 경제 구조와 위험 부담의 귀속을 기준으로 판단해야 한다는 점을 명확히 했다.이와 같은 법리는 다수의 하급심 판결에서도 반복 확인되고 있다.수원지방법원 성남지원 2022가단203667 판결, 서울중앙지방법원 2023가합44779 판결, 서울중앙지방법원 2023가합99267 판결, 서울남부지방법원 2024가단244438 판결, 광주지방법원 2024가합55698 판결 등은 공통적으로, 원금이 보장되고 확정적인 수익 지급이 예정된 구조라면 그 형식이 ‘투자계약’이라 하더라도 금전소비대차로 보아 이자제한법을 적용해야 한다는 취지로 판시하고 있다.위 판결들은 특히 다음과 같은 사정이 인정되는 경우, 해당 금전거래를 투자로 보기 어렵다고 설시했다.첫째, 투자 명목으로 지급된 금원이 원금 보장을 전제로 하는지 여부다.둘째, 사업 성과와 무관하게 정기적·확정적인 금액의 지급이 예정되어 있는지 여부다.셋째, 거래 상대방이 사업 손실의 위험을 실질적으로 부담하는지 여부다.실무상 빈번히 문제되는 사례는, 계약서 전반에 ‘투자’, ‘지분’, ‘수익 분배’라는 표현이 반복되지만, 실제로는 ▲원금 반환의 시기와 금액이 특정되어 있고 ▲매월 일정 금액이 지급되며 ▲사업의 손익과 무관하게 지급 의무가 발생하고 ▲손실 위험은 일방에게만 귀속되는 구조를 갖는 경우다.대법원은 이러한 구조에 대해, 공동사업에 따른 투자 위험의 분담이 결여되어 있다면 이는 투자라기보다 금전 대여에 가깝다고 판단했다.아울러 “업계 관행에 따른 거래였다”거나 “오랜 지인 관계에서 이루어진 투자였다”는 사정 역시 거래의 법적 성격을 달리 평가할 사유가 되지 않는다. 원금 보장과 확정 수익이 전제된 구조라면, 이는 투자 위험을 전제로 한 공동사업이 아니라 금전 대여 관계로 평가된다. 친분 관계나 관행은 이자제한법이라는 강행규정을 배제할 수 없다.이자제한법 위반이 인정되는 경우, 그 효과는 단순히 초과 이자 부분이 무효로 되는 데 그치지 않는다. 이미 지급된 금원이 원금을 초과했다면, 채무 전부가 변제된 것으로 평가될 수 있고, 초과 지급된 부분에 대해서는 반환청구가 가능해지는 법적 효과가 발생한다.고광현 변호사(고광현 법률사무소 대표)는 “계약서의 명칭이 ‘투자계약서’라는 사정만으로 이자제한법의 적용을 회피할 수는 없다”고 지적하면서, “법원은 실제 자금의 흐름, 지급 구조, 위험 부담의 귀속 등을 종합적으로 검토하여 거래의 법적 성격을 판단하므로, 금전거래를 계획하고 있다면 계약 체결 단계에서부터 이와 같은 강행규정 위반 여부를 면밀히 검토할 필요가 있다”고 강조했다.