[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

오늘(1월 7일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 18.69%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 142,900원으로 전 거래일 대비 2.88% 상승하며 주가가 상승세를 보이고 있다. 거래량은 3,926,380주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 4.82%의 상승세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 한미반도체(042700)는 6.80% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 두산에너빌리티(034020)는 개장 초반부터 등락률 0.00%로 보합권에 머물고 있다. 검색비율 5위 현대차(005380)는 4.22% 상승하며 주가가 오르고 있다.6위 NAVER(035420)는 등락률 -1.15%로 하락세를 보이고 있다. 7위 한화오션(042660)은 0.08%의 등락률로 큰 움직임을 보이지 않고 있다. 8위 삼성SDI(006400)는 0.54%의 상승세를 보이고 있다. 9위 HPSP(403870)는 -9.32% 하락하며 주가가 크게 하락하고 있다. 10위 셀트리온(068270)은 하락률 -0.70%로 주가가 다소 하락하고 있다.이 밖에도 고영(098460) ▲5.43%, SFA반도체(036540) ▲10.30%, 미래에셋증권(006800) ▲0.70%, 대한전선(001440) ▲3.83%, 삼성중공업(010140) ▲0.60%, 에코프로(086520) ▲0.43%, 루닛(328130) 0.00%, 카카오(035720) ▼0.78%, 에이비엘바이오(298380) ▼0.50%, HLB(028300) ▼1.10% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]