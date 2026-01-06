[서울데이터랩]피제이전자 30.00% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]피제이전자 30.00% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
입력 2026-01-06 15:51
수정 2026-01-06 15:51
6일 오후 15시 40분 피제이전자(006140)가 등락률 +30.00%로 상한가를 기록하며 상승률 1위로 마감했다. 피제이전자는 장 중 4,076,536주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 1,680원 오른 7,280원에 마감했다.

한편 피제이전자의 PER은 11.48로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 7.15%로 수익성이 낮다고 보기에는 무리가 있는 준수한 수준이나 고성장 기업과 비교했을 때는 보통 수준일 수 있다.

이어 상승률 2위 성우(458650)는 주가가 29.98% 급등하며 종가 12,530원에 상승 마감했다. 상승률 3위 셀루메드(049180)의 주가는 1,098원으로 29.94% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 빛과전자(069540)는 29.89% 급등하며 791원에 마감했다. 상승률 5위 포메탈(119500)은 29.87%의 급등세를 타고 종가 4,630원에 마감했다.

6위 인베니아(079950)는 종가 2,615원으로 29.78% 상승 마감했다. 7위 그린광학(0015G0)은 종가 21,600원으로 26.98% 상승 마감했다. 8위 세코닉스(053450)는 종가 6,800원으로 22.74% 상승 마감했다. 9위 페스카로(0015S0)는 종가 19,270원으로 19.32% 상승 마감했다. 10위 파라택시스코리아(288330)는 종가 1,143원으로 18.08% 상승 마감했다.



이밖에도 엑스큐어(070300) ▲16.93%, 루미르(474170) ▲16.85%, NHN벅스(104200) ▲14.87%, 알파칩스(117670) ▲14.56%, 경창산업(024910) ▲14.53%, 제노코(361390) ▲14.18%, PS일렉트로닉스(332570) ▲14.13%, 오늘이엔엠(192410) ▲13.29%, 엔에스이엔엠(078860) ▲13.28%, 다보링크(340360) ▲12.37% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

전문가는 “피제이전자의 이번 급등은 시장의 긍정적인 기대감이 반영된 결과로 보인다. 특히, 해당 기업의 기술력이 투자자들 사이에서 크게 주목받고 있는 것으로 분석된다”고 전했다. [서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로