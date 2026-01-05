코스피, 사상 최고가 랠리

이미지 확대
코스피가 국내 반도체 대장주 삼성전자·SK하이닉스의 강세에 힘입어 사상 최고치 기록을 갈아치운 5일 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸 전광판에 종가가 표시되고 있다.
이날 코스피는 전 거래일 대비 147.89포인트(p)(3.43%) 상승한 4457.52를 기록했고, 코스닥은 전일 대비 11.93포인트(p)(1.26%) 상승한 957.50로 장을 마쳤다. 서울외환시장에서 달러·원 환율은 전일 오후 3시 30분 주간종가 대비 2.0원 오른 1443.8원을 기록했다. 2026.1.5 홍윤기 기자
이날 코스피는 전 거래일 대비 147.89포인트(p)(3.43%) 상승한 4457.52를 기록했고, 코스닥은 전일 대비 11.93포인트(p)(1.26%) 상승한 957.50로 장을 마쳤다. 서울외환시장에서 달러·원 환율은 전일 오후 3시 30분 주간종가 대비 2.0원 오른 1443.8원을 기록했다.
