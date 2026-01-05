[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
입력 2026-01-05 16:07
수정 2026-01-05 16:07
삼성전자(005930)가 1월 5일 장 마감 5분 만에 22.04%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 138,100원으로 전 거래일 대비 7.47% 상승하며 강한 상승세로 마감했다. 거래량은 42,842,238주를 기록했다.

이어 검색비율 2위의 SK하이닉스(000660)는 상승률 2.81%로 상승 마감했다. 검색비율 3위의 두산에너빌리티(034020)는 10.64% 상승 마감했다. 검색비율 4위 한미반도체(042700)는 급등률 15.78%를 기록했다. 검색비율 5위 셀트리온(068270)은 3.46% 상승 마감했다.

6위 삼성전자우(005935)는 등락률 8.05%로 상승을 기록했다. 7위 현대무벡스(319400)는 1.27%의 등락률로 약보합세를 보였다. 8위 현대차(005380)는 2.01% 상승 마감했다. 9위 한화오션(042660)은 2.79%의 상승세를 보였다. 10위 휴림로봇(090710)은 0.98% 보합세로 거래를 마쳤다.



이 밖에도 에이비엘바이오(298380) ▲8.44%, NAVER(035420) ▲1.01%, 원익홀딩스(030530) ▼8.18%, 한국전력(015760) ▲7.20%, 제주반도체(080220) ▲7.01%, 대한전선(001440) ▲7.98%, 한화에어로스페이스(012450) ▲6.98%, 한국항공우주(047810) ▲6.51%, 삼성SDI(006400) ▲4.76%, 에코프로(086520) ▲1.81% 등이 많이 검색되고 있다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
