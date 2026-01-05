[서울데이터랩]1월 5일 코스피 주요 종목 마감시황

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

1월 5일 한국거래소에 따르면, 씨아이테크(004920)는 전 거래일 대비 24.55% 상승한 1,446원에 거래를 마감하며 금일 코스피 상승률 1위를 차지했다. 성문전자(014910)는 23.96% 상승한 2,095원에 거래를 마쳤다. 한미반도체(042700)는 전일 대비 15.78% 상승한 167,300원에 마감했다. 우진아이엔에스(010400)는 13.76% 상승한 4,755원에 거래를 마쳤으며, 성문전자우(014915)는 12.99% 상승한 6,000원에 거래를 종료했다.계양전기우는 전 거래일 대비 21.14% 하락한 8,280원에 거래를 마감하며 금일 코스피 하락률 1위를 기록했다. 남선알미우는 17.58% 하락한 15,000원에 마감했다. 태영건설우는 16.77% 하락한 9,280원에 거래를 마쳤으며, 대한제강은 12.17% 하락한 11,480원에 거래를 종료했다. 진양화학은 10.99% 하락한 2,470원에 거래를 마감했다.금일 코스피 주요 종목들은 일정한 방향성을 띄지 않고 다양한 움직임을 보였다. 투자자들은 이러한 변동성을 염두에 두고 투자 결정을 신중하게 해야 한다. 특히, 단기적인 등락률의 변동에 집중하기보다는 장기적인 관점에서의 시장 흐름을 고려하는 것이 중요하다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]