K-아이웨어 ‘블루엘리펀트’, 부산 핵심 상권 잇단 진출… 지역 밀착 전략 강화

방금 들어온 뉴스

K-아이웨어 ‘블루엘리펀트’, 부산 핵심 상권 잇단 진출… 지역 밀착 전략 강화

입력 2026-01-05 14:57
수정 2026-01-05 14:57
K-아이웨어 브랜드 ‘블루엘리펀트(Blue Elephant)’가 부산 주요 상권으로 유통망을 확대하며 지역 밀착형 브랜드 전략에 속도를 낸다. 이 브랜드는 지난해 12월 해운대 첫 매장 오픈 이후 지역 소비자들의 호응이 이어지자, 오는 2월 부산 핵심 상권(광안리, 서면, 남포동 등)에 추가 매장을 순차적으로 선보일 계획이다.

블루엘리펀트는 해운대 매장 오픈 이후 높은 방문율과 지역 소비자들의 긍정적인 반응을 확인하며, 부산 내 브랜드 접점을 빠르게 확대하는 전략을 결정했다.

각 상권은 관광과 로컬 라이프, 유동 인구 측면에서 뚜렷한 개성을 지닌 지역이다. 블루엘리펀트는 지역별 특성을 반영한 매장 구성과 콘텐츠를 통해 차별화된 브랜드 경험을 선보일 계획이다. 단순한 매장 수 확대보다는 상권의 흐름에 맞춰 브랜드가 자연스럽게 자리 잡는 방식의 확장을 목표로 한다.

블루엘리펀트 관계자는 “해운대 매장 오픈 이후 부산 고객들의 반응이 기대 이상이었다”며 “광안리, 서면, 남포동은 각기 다른 성격을 지닌 상권인 만큼, 지역에 맞는 방식으로 블루엘리펀트의 브랜드 경험을 전달할 것”이라고 밝혔다.

이어 “부산 주요 상권을 중심으로 단계적인 출점을 이어가며 브랜드 존재감을 넓혀 나갈 계획”이라고 덧붙였다.
온라인뉴스팀
