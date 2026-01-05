[서울데이터랩]두산에너빌리티 9.44% 상승하며 주목받아

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]두산에너빌리티 9.44% 상승하며 주목받아

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-05 13:18
수정 2026-01-05 13:18
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.

5일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 13만 6200원으로 전 거래일 대비 5.99% 오르며 강한 상승세를 이어가고 있다. 시가총액은 806조 2547억원이며, 외국인비율은 52.37%를 기록하고 있다. PER은 28.28배, ROE는 9.03%로 양호한 재무 상태를 보이고 있다. 반면, 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)는 69만 8000원으로 3.10% 상승했으며, 거래량은 249만 4586주를 기록하고 있다. PER은 14.23배, ROE는 31.06%로 상대적으로 높은 수익성을 자랑하고 있다.

LG에너지솔루션(373220) +2.49%, 삼성전자우(005935) +8.05%, 삼성바이오로직스(207940) +1.66%, 현대차(005380) +2.85%, SK스퀘어(402340) +4.97%, HD현대중공업(329180) +1.98%, 두산에너빌리티(034020) +9.44%, 한화에어로스페이스(012450) +5.07%



한편 시가총액 20위권 종목들은 셀트리온(068270) ▲3.21%, KB금융(105560) ▲1.78%, 기아(000270) ▲1.66%, 삼성물산(028260) ▲1.84%, NAVER(035420) ▲1.01%, 신한지주(055550) ▲2.35%, 한화오션(042660) ▲2.70%, 현대모비스(012330) ▲1.49%, 한국전력(015760) ▲5.38%, 삼성생명(032830) ▲0.45% 등의 성적을 기록하고 있다.

시가총액 상위 종목들은 전반적으로 상승세를 보이며, 특히 두산에너빌리티가 9.44% 상승하며 큰 주목을 받고 있다. 대체로 대형주들이 긍정적인 흐름을 이어가고 있으며, 이로 인해 투자자들의 관심이 집중되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
시가총액 1위 삼성전자의 주가 변동률은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획인다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
광고삭제
위로