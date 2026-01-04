천장 뚫린 금값…올해 ‘돌반지 한돈 100만원’ 찍나

작년 국내 금값 연초 대비 73% 올라

지정학적 긴장 탓에 안전자산 선호

“상승세 둔화되겠지만 계속 오를 것”

이미지 확대 금 선물 추이. 닫기 이미지 확대 보기 금 선물 추이.

금값이 올해도 사상 최고치 경신을 이어갈 것이라는 전망이 나온다. 국제 금값 상승률은 지난해 64%보다 크게 둔화하겠지만 상승 추세가 이어질 것이라는 데 전문가들의 견해가 대체로 일치한다. 특히 국내 금값이 한돈(3.75g) 기준 100만원을 돌파할 수 있을지에도 관심이 쏠린다.4일 뉴욕상품거래소(COMEX)에 따르면 국제 금 선물 가격은 지난 2024년 12월 31일 온스당 2641.00달러(한화 약 382만원)에서 지난해 12월 31일 4341.10달러로 64.4% 상승했다. 이는 1979년 석유파동 이후 최고의 연간 상승률이다. 새해 첫 거래일인 2일(미국 동부시간) 오후 1시쯤 2월 인도분 금 선물은 전장보다 9.1달러 하락한 온스당 4332.00달러에 거래되며 소폭 하락했지만 올해 금값 상승에 대한 기대치는 여전히 높다.국내에서도 금값 상승 열기는 뜨겁다. 이날 한국금거래소에 따르면 순금 한돈 매입가는 지난해 10월 처음으로 90만원대를 넘어선 뒤 지난달 23일 93만원 6000원까지 올라 사상 최고 기록을 경신했다. 지난해 국내 금값은 연초 대비 72.6%나 올랐다. 새해에도 2일 기준으로 89만 3000원대에 거래됐다. 시장에선 한돈 매입가가 조만간 100만원대로 올라설 것으로 본다.금값 상승의 이유는 전 세계적인 지정학적 긴장으로 안전자산 선호 움직임이 커지기 때문이다. 골드만삭스는 올해 금값이 온스당 4900달러까지 상승할 수 있다고 전망했고, HSBC는 상반기 중 5000달러 돌파 가능성도 열어둔 상태다.다만 전문가들은 올해 금값이 최고치를 찍어도 상승세가 지난해만큼 가파르지는 않을 것으로 보고 있다. 3일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 11개 금융기관 전문가에게 설문한 결과, 올해 말 국제 금값 전망치는 온스당 평균 4610달러였다. 지난해 연말 금값이 4300달러대였던 점을 고려하면 연간 상승률은 약 7%에 그쳐, 지난해 연간 상승률(64%)보다 크게 낮아질 것으로 분석된다.