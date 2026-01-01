[서울데이터랩]1월 1일 암호화폐 시총 상위종목 동향

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]1월 1일 암호화폐 시총 상위종목 동향

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-01 13:31
수정 2026-01-01 13:31
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 시가총액 상위 종목 중 비트코인은 현재 1억 2663만 원에 거래되고 있으며, 24시간 동안 -0.72%의 하락세를 보였다. 시가총액은 2528조 8955억 원이며, 1시간 등락률은 -0.08%로 단기적인 하락세가 지속될 가능성이 있다. 거래량은 47조 1200억 원에 달한다.

이더리움은 현재 429만 5676원에 거래 중이며, 24시간 동안 0.27% 상승했다. 시가총액은 518조 4662억 원이며, 1시간 등락률은 -0.09%로 단기적으로 약세를 보일 수 있다. 거래량은 22조 9528억 원이다.

비앤비는 125만 2581원에 거래되고 있으며, 24시간 동안 1.08% 상승했다. 시가총액은 172조 5238억 원이며, 1시간 등락률은 -0.30%로 단기적인 상승세가 꺾일 가능성이 있다. 거래량은 3조 6797억 원이다.

리플은 2646원에 거래되며, 24시간 동안 -1.93% 하락했다. 시가총액은 160조 5820억 원이며, 1시간 등락률은 -0.26%로 하락세가 지속될 가능성이 있다. 거래량은 2조 8648억 원이다.



한편, 솔라나는 18만 375원에 거래되며, 24시간 동안 -0.51% 하락했다. 시가총액은 101조 5571억 원이다. 같은 시각 트론은 409원에 거래되며, -0.68% 하락했다. 거래량은 6159억 6075만 원이다.

도지코인은 170원에 거래되며, 24시간 동안 -3.93% 하락했다. 시가총액은 28조 6709억 원이다. 같은 시각 에이다는 479원에 거래되며, -5.35% 하락했다. 거래량은 9180억 8112만 원이다.

비트코인 캐시는 86만 824원에 거래되며, 24시간 동안 -0.19% 하락했다. 시가총액은 17조 1947억 원이다. 같은 시각 레오는 1만 3972원에 거래되며, 5.91% 상승했다. 거래량은 19억 300만 원이다.

하이퍼리퀴드는 3만 6897원에 거래되며, 24시간 동안 -0.97% 하락했다. 시가총액은 12조 5210억 원이다. 같은 시각 체인링크는 1만 7621원에 거래되며, -1.38% 하락했다. 거래량은 6659억 5852만 원이다.

지캐시는 73만 5221원에 거래되며, 24시간 동안 -3.05% 하락했다. 시가총액은 12조 1051억 원이다. 같은 시각 모네로는 61만 5653원에 거래되며, -3.50% 하락했다. 거래량은 840억 8180만 원이다.

스텔라루멘은 292원에 거래되며, 24시간 동안 -3.11% 하락했다. 시가총액은 9조 4624억 원이다. 같은 시각 라이트코인은 11만 875원에 거래되며, -1.51% 하락했다. 거래량은 4149억 475만 원이다.

캔톤 네트워크는 227원에 거래되며, 24시간 동안 6.34% 상승했다. 시가총액은 8조 3901억 원이다.

전반적으로 주요 가상자산 종목들이 하락세를 보이고 있으며, 투자자들은 변동성이 큰 시장 상황에서 주의가 필요하다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
