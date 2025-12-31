“결혼하면 금리 연 7% 드립니다” 새해 ‘인생 목표’ 연계 상품 봇물

달리기 완주·입금 조건 지키면 6.6%

정기예금은 비대면 특판 경쟁 치열

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

2026-01-01 21면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“결혼하면 금리 7%.”새해를 앞두고 은행권이 결혼·건강·기부 같은 ‘인생 목표’를 금리와 연계한 맞춤형 이색 금융상품을 쏟아내고 있다.31일 금융권에 따르면 부산은행은 결혼하면 최고 연 7.0% 금리를 제공하는 ‘너만솔로 적금’을 선보였다. 신한은행의 ‘한 달부터 적금 20+ 뛰어요’는 달리기 대회 완주 인증과 주간 입금 조건을 충족하면 연 최고 6.6% 금리를 받을 수 있다.KB국민은행의 ‘건강적금’과 하나은행의 ‘도전 365 적금’은 걸음 수 달성 여부에 따라 우대금리를 차등 적용해 저축과 생활 습관 개선을 동시에 유도한다. 하나은행은 만기가 되면 일부를 기부하는 조건으로 연 최고 5.5% 금리를 제공하는 ‘행운기부런 적금’을 출시했다.정기예금 시장에서는 ‘비대면’ 중심의 특판 경쟁이 본격화됐다. 1금융권에서만 18개 특판 예금 상품이 나와 있는데, 경남·전북·제주·부산·광주은행 등 지방은행과 토스뱅크, SC제일은행까지 가세했다. 최고금리는 경남은행의 ‘The든든예금시즌2’가 연 3.15%로 가장 높았고, 제주은행 ‘J 정기예금’과 전북은행 ‘JB 1·2·3 정기예금’도 연 3.10%를 제시했다. 우리은행 역시 ‘첫거래우대 정기예금’을 통해 연 3.00% 금리를 내걸었다.새해 특판 예금 특징은 최고금리 경쟁보다 기본금리를 높인 상품이 늘었다는 점이다. 전북은행·부산은행·SC제일은행 일부 상품은 기본금리만으로 2.6~2.8% 수준을 제공해 복잡한 우대 조건을 충족하지 않아도 비교적 높은 금리를 받을 수 있다.금융권에서는 예금과 적금의 역할 분담이 한층 뚜렷해졌다는 분석이 나온다. 예금은 상대적으로 높은 수익을 안정하게 달성하는 수단으로, 적금은 새해 결심을 유지하며 저축 습관을 만드는 도구로 활용도가 커졌다는 설명이다. 금융권 관계자는 “단순 금리 경쟁에서 벗어나 소비자의 생활 방식과 목표도 반영하는 식으로 은행권의 상품 전략이 바뀌고 있다”고 했다.