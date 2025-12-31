4세도 무상 보육… 농어촌 ‘반값 여행’ [2026 새해 달라지는 것들]

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

국내 거주자가 고배당 기업으로부터 받는 배당소득이 종합소득 과세 대상에서 분리돼 과세된다. 최고세율은 30%다.도입이 중단된 금융투자소득세를 전제로 인하했던 증권거래세율을 0.05% 포인트 인상한다. 코스피는 0%에서 0.05%로, 코스닥은 0.15%에서 0.20%로 오른다.새해부터 교육비 세액공제(15%) 대상에 만 9세 미만 초등학생의 예체능 학원비가 포함된다. 1월 1일 이후 지출분부터 적용된다.근로자 1인당 월 20만원인 6세 이하 보육수당 비과세 한도가 자녀 1인당 월 20만원으로 확대된다.‘연초의 잎’으로 한정됐던 담배의 범위가 니코틴까지 확대된다. 전자담배도 제조업 허가를 받고 수입 판매업 등록을 해야 판매할 수 있다.10만원 초과 20만원 이하 고향사랑기부금에 대한 세액공제율이 15%에서 40%로 상향된다.주거지가 다른 부부에 대해 월세 세액공제가 각각 적용된다. 부부합산 연 1000만원이다.월 납입 한도가 50만원인 자유적립식 비과세 적금 상품이다. 가입 기간을 3년으로 설정해 장기 가입 부담을 줄였다. 정부 기여금 지원 비율은 일반형 6%, 우대형 12%다.해외직구 시 필요한 개인통관고유부호에 유효기간이 도입된다. 발급일로부터 1년이며, 만료일 전후 30일에 갱신할 수 있다.3월부터 유치원과 어린이집 무상교육·보육비 지원 대상이 기존 5세에서 4세까지로 확대된다. 2027년에는 3세도 포함된다.3월부터 기초학력 미달, 심리·정서 불안, 학교 폭력 등을 겪는 학생을 대상으로 학습·복지·건강·진로 상담이 지원된다.방과 후 학교 참여를 희망하는 초등학교 3학년생에게 ‘방과 후 프로그램 이용권’을 지급한다.맞벌이 부부 가정을 찾아가 돌봄을 지원하는 대상이 기준 중위소득 200% 이하에서 250% 이하 가구로 확대된다.3월 27일부터 노인·장애인이 시설이 아닌 살던 곳에서 계속 생활할 수 있도록 의료·요양·돌봄 서비스가 통합 제공된다.생계가 어려운 국민 누구나 먹거리와 생필품을 1인당 3~5개 품목, 2만원 한도로 지원받는 사업이 5월 1일부터 시행된다.3월 10일부터 특정 근로조건에 대해 원청 기업의 실질적 지배력이 인정되는 범위 내에서 하청 노동자가 원청과 단체교섭을 할 수 있다.시간당 최저임금이 하루 8시간 기준 8만 2560원, 주 40시간(월 209시간) 월 환산액은 215만 6880원으로 오른다.만 12세 또는 초등학교 6학년 이하 자녀를 둔 근로자가 근로 시간을 하루 1시간 줄여도 임금이 삭감되지 않는다.대중교통 이용액이 일정 금액을 넘으면 초과분을 100% 환급하는 ‘모두의 카드(정액패스)’가 도입된다.인천대교 통행료가 경차 1000원, 소형 2000원, 중형 3500원, 대형 4500원으로 대폭 인하된다. 소형차 기준 매일 출퇴근 시 연간 약 172만원의 통행료가 절감된다.운전면허증 갱신 기간이 ‘1월 1일~12월 31일’에서 ‘갱신 연도의 생일 전후 각각 6개월’로 변경된다. 연말에 갱신 신청이 몰리는 것을 개선하기 위해서다.이륜자동차 번호판에서 지역 표기가 사라지고 전국 공통 번호판이 적용된다. 번호판 크기도 커진다.배달 종사자는 6월부터 유상운송보험 가입이 의무화된다. 12월 이후 배달업 신규 종사자는 교통안전교육을 이수해야 한다.가정폭력이나 범죄 피해자가 2차 피해가 우려돼 급히 이사해야 할 때 최초 계약에 한해 소득·자산 검증 절차가 생략된다.화물차 과적 적발 시 실제 과적 위반 책임자를 확인해 운전자가 아닌 책임자에게 과태료가 부과된다.전국 농어촌 인구감소지역을 여행하는 국민에게 다양한 여행 경비의 절반을 지역사랑상품권으로 다시 돌려준다. 공모로 선정된 20개 지역에서 실시되며, 단체는 20만원, 개인은 10만원 한도 내에서 환급된다.1월부터 산업단지 입주기업 근로자 4000명에게 1000원의 아침밥이 제공된다. 하반기부터 중소기업 근로자 5만명을 대상으로 외식비의 20%, 월 4만원 한도로 점심값이 지원된다.경기 연천, 강원 정선, 충북 옥천 등 인구감소지역 10개 군 거주자에게 매달 15만원의 지역사랑상품권이 지급된다.동물병원 진료비 부가가치세 면제 대상에 기존 진찰·투약·검사·치료 등에 더해 간 종양, 변비 등 10개 항목이 추가된다.전기차 충전·주차 중 화재로 발생한 제3자 배상책임 손해가 보상 한도를 초과했을 때 사고당 최대 100억원까지 보장하는 ‘무공해차 안심 보험’이 도입된다. 보장 기간은 신차 출고 후 3년까지다.온라인에서 판매되는 먹는 샘물에서 라벨이 사라진다. 오프라인 판매는 묶음 제품만 라벨이 없어진다. 제품 정보는 뚜껑의 QR코드로 확인할 수 있다.동일·유사 과제에 대한 관계부처 의견 조회 기간이 30일에서 15일로 단축된다. 특례 유효기간도 실증 특례는 최대 4+2년, 임시 허가는 최대 3+2년으로 유연하게 운영된다.직접 구매한 해외직구 제품에 대한 안전성 조사가 실시된다. 당국은 위해 우려가 있을 때 반송·폐기 요청을 하고, 위해성이 확인되면 사이버몰에 삭제를 권고한다.장병 기본급식비 단가가 1인 1일 1만 4000원으로 인상된다. 종전보다 1000원 오른 금액이다.예비군훈련 참가비가 신설·인상된다. 5~6년 차 예비군에게는 기본 훈련·작계훈련 참가비 2만원이 새로 지급된다. 1~4년 차 예비군의 훈련비·급식비도 인상된다.병역·입영 판정검사 시 안면인식을 활용한 본인 확인 시스템이 도입된다. 키오스크로 신분증을 스캔해 진위를 확인한 뒤 사진과 얼굴을 전자적으로 대조한다.20세 이하 대학 진학 예정자는 자동 처리 시스템을 통해 신청 즉시 입영 연기 처리 결과를 확인할 수 있게 된다.모집병 선발 평가에서 면접 평가와 고등학교 출·결석 점수 평가가 폐지된다.공습이나 지진해일뿐 아니라 태풍·홍수·호우·산불 등 주민 대피가 필요한 재난 상황에서도 재난경보 사이렌이 울리게 된다.농업·어업·임업 등이 주 생계 수단이 아니어도 재난지원금 지급 대상이 된다. 경북 산불 발생일인 2025년 3월 21일 이후 발생한 재난부터 소급 적용된다.‘혜택알리미’가 확대돼 기존 기업·우리·하나·신한은행, 웰로 앱에 더해 농협은행, 삼성카드 앱으로도 알림 서비스를 받을 수 있다.