“쿠팡, 홈피 접속로그 삭제 방치… 법 위반”

배경훈 부총리, 청문회서 지적

“요청한 자료 160건 중 50건만 내

피조사기관 역할 충실하라” 경고

이미지 확대 박대준(맨 앞) 쿠팡 전 대표이사가 31일 서울 여의도 국회에서 열린 쿠팡 관련 연석 청문회에 출석해 답변하고 있다. 뒤는 답변을 듣는 해롤드 로저스(뒷줄 왼쪽) 쿠팡 임시 대표.

2026-01-01 10면

‘쿠팡 사태 범정부 태스크포스(TF)’ 팀장인 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 31일 “쿠팡 측 과실로 홈페이지의 5개월 분량 접속 로그 데이터가 삭제됐음을 확인했다”고 밝혔다. 그러면서 “쿠팡은 피조사기관으로서 역할을 충실히 하라”고 경고했다.배 부총리는 이날 국회에서 열린 쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출 관련 청문회에서 “쿠팡은 3000건이 삭제됐다고 하는데 어딘가에 저장돼 있을지 모른다. 클라우드에 저장됐으면 찾기도 힘들다. 국가를 상대로 한 사이버 공격에 악용될 수도 있어 굉장히 심각하게 바라봐야 할 문제”라고 우려했다.이어 “정부가 쿠팡에 자료 보전을 요구했으나 쿠팡은 홈페이지 접속 로그가 삭제되는 것을 방치했다. 이는 법 위반 사항”이라고 지적했다.배 부총리는 또 “쿠팡이 3000건의 유출만 있었고 삭제됐다고 한 건 굉장히 위험한 발언”이라면서 “쿠팡은 용의자가 진술한 내용을 그대로 인용하고 있고, 3개 기관에 의뢰해 조사한 결과는 용의자 진술과 거의 일치한다. 굉장히 의심할 수밖에 없는 상황”이라고 말했다. 이어 “쿠팡에 160여 건 자료 요청을 했지만 50여 건만 제출받았다”면서 “지금부터라도 피조사기관으로서 역할을 충실히 할 것을 요청한다”고 날을 세웠다.