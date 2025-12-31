[서울데이터랩]12월 31일 암호화폐 시총 상위종목 동향

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]12월 31일 암호화폐 시총 상위종목 동향

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-12-31 13:35
수정 2025-12-31 13:35
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 1억 2754만 원에 거래되고 있으며, 시가총액은 2546조 9556억 원이다. 24시간 등락률은 1.21% 상승을 기록하고 있으며, 1시간 등락률은 -0.27%로 단기적으로는 소폭 하락세를 보이고 있다. 거래량은 50조 6905억 원을 기록했다.

이더리움은 현재 428만 3507원에 거래 중이며, 시가총액은 516조 9975억 원이다. 24시간 동안 0.57% 상승했으며, 1시간 동안은 -0.38% 하락했다. 거래량은 26조 6039억 원에 달했다.

비앤비는 현재 123만 8955원에 거래되고 있으며, 시가총액은 170조 6471억 원이다. 24시간 동안 0.72% 상승했으나, 1시간 동안 -0.14% 하락했다. 거래량은 2조 9533억 원으로 나타났다.

리플의 현재가는 2698원이며, 시가총액은 163조 7276억 원이다. 24시간 등락률은 0.49% 상승했지만, 1시간 등락률은 -0.38%로 하락세를 보였다. 거래량은 2조 5772억 원으로 집계됐다.



한편, 솔라나는 18만 1270원으로 1.46% 상승했다. 거래량은 4조 7140억 원이다. 같은 시각 트론은 411원으로 0.19% 상승했으며, 거래량은 6890억 6188만 원이다. 도지코인은 177원이며 0.44% 하락했다. 거래량은 1조 3347억 원이다.

에이다는 506원으로 0.37% 하락했다. 거래량은 6586억 4215만 원이다. 비트코인 캐시는 86만 2397원으로 0.87% 하락했다. 거래량은 6184억 3790만 원이다. 체인링크는 1만 7866원으로 0.05% 하락했다. 거래량은 4871억 6343만 원이다.

하이퍼리퀴드는 3만 7254원으로 0.04% 하락했다. 거래량은 2600억 6129만 원이다. 지캐시는 75만 8271원으로 2.44% 하락했다. 거래량은 8996억 548만 원이다. 레오는 1만 3191원으로 5.33% 상승했다. 거래량은 11억 4385만 원이다.

모네로는 63만 7897원으로 2.71% 상승했다. 거래량은 833억 7639만 원이다. 스텔라루멘은 301원으로 2.62% 하락했다. 거래량은 2035억 5900만 원이다. 라이트코인은 11만 2559원으로 0.31% 하락했다. 거래량은 4595억 1330만 원이다. 캔톤 네트워크는 214원으로 18.00% 상승했다. 거래량은 701억 1254만 원이다.

전반적인 시장 흐름을 보면, 일부 종목에서 상승세가 지속되고 있으나 단기적인 하락세도 병행되고 있다. 투자자들은 변동성이 큰 시장 상황에서 신중한 투자 전략이 필요하다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
