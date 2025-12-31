[서울데이터랩]에임드바이오 ▼6.95% 급락세 주목, 에코프로비엠 ▼6.21%, 에코프로 ▼6.30%, 디앤디파마텍 ▼6.04%

방금 들어온 뉴스

정연호 기자
입력 2025-12-31 13:01
수정 2025-12-31 13:01

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-12-31 13:01
수정 2025-12-31 13:01
코스닥 시가총액 상위 종목들이 혼조세를 보이고 있다.

31일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠(196170)은 현재가 44만 9500원으로 전 거래일 대비 1.21% 하락하며 약세를 보이고 있다. 시가총액은 24조 509억원이며, 외국인비율은 14.12%이다. 거래량은 31만 8179주로 활발한 거래가 이뤄지고 있으며, PER은 191.44배, ROE는 29.52%로 양호한 수준을 유지하고 있다. 한편, 2위 에코프로비엠(247540)은 14만 6600원으로 6.21% 하락하고 있다. 시가총액은 14조 3377억원, 외국인비율은 11.88%이며, 거래량은 56만 716주로 확인되고 있다. PER은 4581.25배, ROE는 -6.26%로 나타나고 있다.

시가총액 3위인 에코프로(086520)는 전 거래일 대비 6.30% 하락한 9만 800원으로 거래되고 있다. 에이비엘바이오(298380)는 0.30% 상승, 레인보우로보틱스(277810)는 1.05% 하락, HLB(028300)는 3.57% 상승 중이다. 코오롱티슈진(950160)은 1.40% 상승, 리가켐바이오(141080)는 0.52% 하락, 펩트론(087010)은 0.40% 상승, 삼천당제약(000250)은 보합세를 보이고 있다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 리노공업(058470) ▼0.99%, 파마리서치(214450) ▲0.62%, 보로노이(310210) ▼1.14%, 디앤디파마텍(347850) ▼6.04%, 케어젠(214370) ▲3.31%, 로보티즈(108490) ▼2.43%, 원익홀딩스(030530) ▲1.99%, 에임드바이오(0009K0) ▼6.95%, 클래시스(214150) ▼0.18%, 이오테크닉스(039030) ▲1.87% 등의 성적을 기록하고 있다.

상위 종목들은 혼조세를 보이며, 에코프로비엠과 에코프로의 하락세가 두드러진다. 거래량 면에서는 에코프로와 HLB가 상대적으로 활발한 거래를 보여주고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
