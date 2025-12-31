[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 형지엘리트 거래대금 1,921억 돌파

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 형지엘리트 거래대금 1,921억 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-12-31 13:01
수정 2025-12-31 13:01
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.

31일 한국거래소에 따르면, 형지엘리트(093240)가 1억 1,097만 주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 1,698원으로 13.43% 급등했으며, 시가총액 652억원 대비 거래대금은 192,125백만원으로, 시총의 29.47%에 달한다. PER은 19.30, ROE는 -1.56으로, 재무 지표에서 투자자들의 주목을 받고 있다. 남선알미늄(008350)은 32,008,035주가 거래되며 거래량 2위를 기록했다. 주가는 1,282원으로 6.36% 하락했다. 시가총액은 1,655억원이며, 거래대금은 43,564백만원으로 시총의 2.63%를 차지한다.

삼성전자(005930)는 18,866,014주의 거래량을 기록하며 3위에 올랐다. 현재 주가는 119,900원이며, 0.33% 상승했다. 일성건설(013360)은 2,220원에 거래되며 11.78% 급등, 거래량은 17,123,121주를 기록했다. 성문전자(014910)는 29.97% 폭등하며 5,890,163주의 거래량을 보였다. 그 외, SK하이닉스(000660)는 651,000원으로 1.72% 상승하며 3,618,367주가 거래됐다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 삼성전자우(005935) ▼0.67%, 인스코비(006490) ▼14.11%, 현대약품(004310) ▼3.84%, 태영건설(009410) ▲2.27%, 두산에너빌리티(034020) ▼1.57%, KBI동양철관(008970) ▼1.89%, 조일알미늄(018470) ▼5.04%, 한국전력(015760) ▼0.11%, 경인양행(012610) ▼6.07%, 이구산업(025820) ▼8.54% 등의 성적을 기록했다.

특히 성문전자는 29.97%의 폭등을 기록하며 가장 두드러진 상승세를 보인다. 형지엘리트도 13.43% 급등하며 많은 거래량을 수반했다. 반면 인스코비는 14.11% 급락하며 하락폭이 컸으며, 남선알미늄도 하락세를 보였다.

전체적으로 코스피 시장은 종목별로 혼조세를 보이며, 투자자들의 신중한 거래가 이루어지고 있다. 높은 거래대금과 함께 등락률이 큰 종목들이 주목받고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
코스피 거래량 1위를 차지한 종목은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
광고삭제
위로