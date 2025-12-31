[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 형지엘리트 거래대금 1,921억 돌파

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.31일 한국거래소에 따르면, 형지엘리트(093240)가 1억 1,097만 주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 1,698원으로 13.43% 급등했으며, 시가총액 652억원 대비 거래대금은 192,125백만원으로, 시총의 29.47%에 달한다. PER은 19.30, ROE는 -1.56으로, 재무 지표에서 투자자들의 주목을 받고 있다. 남선알미늄(008350)은 32,008,035주가 거래되며 거래량 2위를 기록했다. 주가는 1,282원으로 6.36% 하락했다. 시가총액은 1,655억원이며, 거래대금은 43,564백만원으로 시총의 2.63%를 차지한다.삼성전자(005930)는 18,866,014주의 거래량을 기록하며 3위에 올랐다. 현재 주가는 119,900원이며, 0.33% 상승했다. 일성건설(013360)은 2,220원에 거래되며 11.78% 급등, 거래량은 17,123,121주를 기록했다. 성문전자(014910)는 29.97% 폭등하며 5,890,163주의 거래량을 보였다. 그 외, SK하이닉스(000660)는 651,000원으로 1.72% 상승하며 3,618,367주가 거래됐다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 삼성전자우(005935) ▼0.67%, 인스코비(006490) ▼14.11%, 현대약품(004310) ▼3.84%, 태영건설(009410) ▲2.27%, 두산에너빌리티(034020) ▼1.57%, KBI동양철관(008970) ▼1.89%, 조일알미늄(018470) ▼5.04%, 한국전력(015760) ▼0.11%, 경인양행(012610) ▼6.07%, 이구산업(025820) ▼8.54% 등의 성적을 기록했다.특히 성문전자는 29.97%의 폭등을 기록하며 가장 두드러진 상승세를 보인다. 형지엘리트도 13.43% 급등하며 많은 거래량을 수반했다. 반면 인스코비는 14.11% 급락하며 하락폭이 컸으며, 남선알미늄도 하락세를 보였다.전체적으로 코스피 시장은 종목별로 혼조세를 보이며, 투자자들의 신중한 거래가 이루어지고 있다. 높은 거래대금과 함께 등락률이 큰 종목들이 주목받고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]