나우케어 ‘오메가스타’, 7차 입고… 평점 4.94점 기록

건강기능식품 브랜드 ‘나우케어’의 프리미엄 오메가3 제품 오메가스타가 출시 1년 만에 7차 입고, 네이버 리뷰 평점 4.94점을 기록하며 경쟁력을 입증하고 있다.오메가3는 대중적인 건강기능식품인 만큼 시장 내 선택지가 매우 다양하다. 하지만 오메가스타의 4.94점이라는 평점은 일시적인 화제성을 넘어 장기간 꾸준한 만족도를 증명했다는 점에서 의미가 깊다. 이는 초기 프로모션 효과에 의존하지 않고, 실제 섭취 경험을 통한 입소문이 성과로 이어진 결과로 풀이된다.오메가스타의 경쟁력은 제품 설계 단계부터 차별화 전략을 취한 데서 비롯됐다. 알래스카 오메가3 원료를 사용해 기본적인 원료 경쟁력을 확보했으며, 1,000mg 고함량 설계와 80% 고순도 구성으로 프리미엄 스펙을 갖췄다. 여기에 장용성 캡슐을 적용해 위에서 녹지 않고 장에서 흡수되도록 설계함으로써, 섭취 후 불편감을 줄이고 체감 만족도를 높였다.특히 기존 오메가3 제품의 가장 큰 단점으로 지적돼 온 비린내 문제를 효과적으로 개선한 점이 소비자 평가에 직접적인 영향을 미쳤다는 분석이다. 오메가스타는 비린내의 주요 원인으로 꼽히는 산패를 최소화하기 위해 신선도 관리에 집중하며 소량 생산 원칙을 고수하고 있다. 나우케어는 ‘1년 이내 생산 제품만 판매’라는 기준을 세우고 생산 이후 일정 기간이 지난 제품은 유통하지 않는다.제품에 대한 수요가 꾸준히 이어지고 매 입고 시마다 빠른 완판이 반복되면서 결과적으로 거의 매월 새로운 물량이 생산되고 있다. 이러한 선순환 구조는 소비자가 가장 최근에 생산된 제품을 받아볼 수 있는 환경을 조성하며 제품에 대한 신뢰도를 더욱 높이는 요소가 된다.나우케어 관계자는 “오메가스타는 단순히 고함량이나 고순도를 강조한 제품이 아니라, 소비자가 실제로 섭취하면서 느끼는 불편함을 해결하는 데 초점을 맞췄다”며 “2024년 12월 출시를 시작으로 2025년 12월 기준 7차 입고를 진행했으며, 매번 빠른 완판을 기록하고 있다”고 밝혔다.이어 “품질 중심의 제품 철학이 7차 입고와 4.94점이라는 숫자로 증명되고 있다”고 덧붙였다.