에이치피오 덴프스, 롯데홈쇼핑서 ‘알티지오메가Q10’ 단독 출시… 프리미엄 오메가3 라인업 강화

프리미엄 건강기능식품 전문기업 에이치피오(H.PIO)의 덴프스(Denps)가 오는 1월 3일 롯데홈쇼핑 ‘최유라쇼’를 통해 신제품 ‘알티지오메가Q10’을 단독 론칭, 오메가3 제품군의 프리미엄 포트폴리오를 확장한다.건강기능식품 시장 내 오메가3 카테고리가 가격 경쟁 국면에 접어든 가운데, 덴프스는 고함량·고기능 중심의 프리미엄 라인업으로 차별화를 꾀했다. ‘알티지오메가Q10’은 식물성 알티지 오메가3(EPA·DHA)를 중심으로 코엔자임Q10과 비타민E를 결합한 3중 포뮬러로 설계돼 혈행 개선과 항산화 기능을 동시에 고려한 복합 기능성 제품이다.주원료인 알티지 오메가3는 미세조류에서 유래한 100% 식물성으로, 1일 섭취량 기준 EPA·DHA 합 900mg을 함유했다. 이는 덴프스 오메가3 제품군 중 최대 함량으로, 식약처가 인정한 4중 기능성(혈행 개선, 혈중 중성지질 개선, 건조한 눈 개선, 기억력 개선)을 모두 충족한다. 또한 안전 기준을 높여 중금속·방사능·잔류용매에 대한 섭취 부담도 낮췄다.코엔자임Q10은 항산화 작용과 혈압 관리에 도움을 줄 수 있는 성분으로 식약처 고시 기준 최대 함량인 100mg을 담았으며, 비타민E 또한 1일 영양성분 기준치 100% 수준으로 배합해 항산화 기능을 강화했다.특히 ‘알티지오메가Q10’은 세계 판매 1위 오메가3 원료사 DSM과 공동 개발을 통해 완성도를 높였다. 덴프스는 원료 선정부터 포뮬러 설계 등에 걸쳐 글로벌 원료사와 협업하며 제품 신뢰성과 경쟁력을 동시에 확보했다고 설명했다.에이치피오 관계자는 “’알티지오메가Q10’은 오메가3 라인에서 구현할 수 있는 기준을 한 단계 끌어올린 제품”이라며 “혈행 관리와 항산화 케어를 함께 고려하는 중·장년층은 물론, 프리미엄 오메가3를 찾는 소비자들에게 신뢰할 수 있는 새로운 선택지가 될 것으로 기대한다”고 전했다.한편 ‘알티지오메가Q10’은 1월 3일 롯데홈쇼핑 ‘최유라쇼’를 통해 최초 공개되며, 방송 중 단독 구성과 한정 구매 혜택이 제공될 예정이다.