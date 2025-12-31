[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대
30일(현지시간) 미국 주요 지수들은 전반적으로 보합세를 보였다. 다우존스와 나스닥 종합, S＆P 500 지수는 모두 소폭 하락하며 거래를 마감했다.
다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 48,367.06포인트로 거래를 마쳤으며, 전일 대비 94.87포인트 하락(-0.20%)했다. 하루 거래량은 282,002천주로 집계되었으며, 시작가는 48,434.88포인트, 최고가는 48,471.70포인트, 최저가는 48,297.26포인트를 기록했다.
나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 23,419.08포인트로 마감하며, 전일 대비 55.27포인트 내렸다(-0.24%). 하루 거래량은 1,044,421천주로, 시작가는 23,465.67포인트, 최고가는 23,521.05포인트, 최저가는 23,414.83포인트를 기록했다. S＆P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 6,896.24포인트로 마감하며, 전일 대비 9.50포인트 하락(-0.14%)했다. 하루 거래량은 1,699,930천주로, 시작가는 6,900.44포인트, 최고가는 6,913.25포인트, 최저가는 6,893.47포인트를 기록했다.
한편, 다우운송, 나스닥 100, 필라델피아 반도체 지수 역시 소폭의 하락을 보였다. 다우운송 지수는 17,471.25포인트로 마감하며 88.20포인트 내렸고(-0.50%), 나스닥 100 지수는 25,462.56포인트로 63.00포인트 하락(-0.25%)했다. 필라델피아 반도체 지수는 7,169.10포인트로 마감하며 9.17포인트 내렸다(-0.13%).
VIX 지수는 14.15포인트로 마감하며 전일 대비 0.05포인트 하락(-0.35%)했다. VIX 지수는 20 미만으로, 이는 일반적으로 안정적이고 스트레스가 적은 시장 상태를 의미한다.
