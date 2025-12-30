“수출 7000억 달러 고생”… 산업부에 피자 쏜 李대통령

장관 건의로 ‘격려 피자’ 이벤트

이재명 대통령이 30일 산업통상부 직원들에게 피자를 돌렸다. 전날 사상 최초로 수출 7000억 달러를 달성한 데 대한 격려 차원이다.산업부에 따르면 이날 오후 산업부 무역정책국·투자정책국 등 사무실에 청와대에서 보낸 피자 약 20판이 도착했다.이 대통령의 ‘격려 피자’ 이벤트는 김정관 산업부 장관의 건의로 이뤄진 것으로 전해졌다. 김 장관은 이날 오전 청와대에서 열린 국무회의에서 수출·투자유치 성과를 보고했다고 한다. 올해 한국이 수출 7000억달러 고지를 넘은 것과 외국인 직접투자도 350억 달러를 돌파했다는 점을 강조한 것이다.이에 김 장관은 관련 업무를 담당한 산업부 직원들을 대통령이 직접 격려해주시면 좋겠다고 제안한 것으로 알려졌다. 그러자 이 대통령은 부서 직원들에게 “피자를 쏘겠다”고 화답했다고 한다.이 대통령의 결정에 따라 청와대는 이날 오후 수출을 담당하는 산업부 무역정책국과 외국인투자를 담당하는 투자정책국에 피자 약 20판을 보냈다. 여기에 김 장관이 수출 확대를 위해 협력한 반도체과, 자동차과, 조선해양플랜트과 등 10여개 과에도 함께 피자를 함께 돌리면서 산업부 청사에서 피자 파티가 벌어졌다.