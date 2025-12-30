“수출 7000억 달러 고생”… 산업부에 피자 쏜 李대통령

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“수출 7000억 달러 고생”… 산업부에 피자 쏜 李대통령

조중헌 기자
조중헌 기자
입력 2025-12-30 17:29
수정 2025-12-30 17:29
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

장관 건의로 ‘격려 피자’ 이벤트
김정관도 10여개 과에 ‘깜짝 피자’

이미지 확대
이재명 대통령이 30일 총리 공관 내 삼청당에서 출입기자단과 차담회를 하고 있다. 왼쪽은 김민석 국무총리. 청와대 제공
이재명 대통령이 30일 총리 공관 내 삼청당에서 출입기자단과 차담회를 하고 있다. 왼쪽은 김민석 국무총리. 청와대 제공


이재명 대통령이 30일 산업통상부 직원들에게 피자를 돌렸다. 전날 사상 최초로 수출 7000억 달러를 달성한 데 대한 격려 차원이다.

산업부에 따르면 이날 오후 산업부 무역정책국·투자정책국 등 사무실에 청와대에서 보낸 피자 약 20판이 도착했다.

이 대통령의 ‘격려 피자’ 이벤트는 김정관 산업부 장관의 건의로 이뤄진 것으로 전해졌다. 김 장관은 이날 오전 청와대에서 열린 국무회의에서 수출·투자유치 성과를 보고했다고 한다. 올해 한국이 수출 7000억달러 고지를 넘은 것과 외국인 직접투자도 350억 달러를 돌파했다는 점을 강조한 것이다.

이에 김 장관은 관련 업무를 담당한 산업부 직원들을 대통령이 직접 격려해주시면 좋겠다고 제안한 것으로 알려졌다. 그러자 이 대통령은 부서 직원들에게 “피자를 쏘겠다”고 화답했다고 한다.

이 대통령의 결정에 따라 청와대는 이날 오후 수출을 담당하는 산업부 무역정책국과 외국인투자를 담당하는 투자정책국에 피자 약 20판을 보냈다. 여기에 김 장관이 수출 확대를 위해 협력한 반도체과, 자동차과, 조선해양플랜트과 등 10여개 과에도 함께 피자를 함께 돌리면서 산업부 청사에서 피자 파티가 벌어졌다.
세종 조중헌 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이재명 대통령이 산업부 직원에게 피자를 돌린 이유는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
광고삭제
위로