[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

삼성전자(005930)가 12월 30일 장 마감 5분 만에 10.79%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 119,900원으로 전 거래일 대비 0.33% 상승하며 약보합으로 마감했다. 거래량은 18,845,359주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 SK하이닉스(000660)는 상승률 1.72%로 상승 마감했다. 검색비율 3위의 제주반도체(080220)는 17.90% 급등했다. 검색비율 4위 에코프로(086520)는 하락률 6.30%를 기록했다. 검색비율 5위 원익홀딩스(030530)는 1.99% 상승하며 마감했다.6위 두산에너빌리티(034020)는 등락률 -1.57%로 하락했다. 7위 휴림로봇(090710)은 -6.64%로 하락 마감했다. 8위 엘앤에프(066970)는 9.85%의 하락세로 거래를 마쳤다. 9위 현대차(005380)는 1.02% 소폭 상승 마감했다. 10위 HLB(028300)는 3.57% 상승했다.이 밖에도 에이비엘바이오(298380) ▲0.30%, NAVER(035420) ▲0.21%, 노타(486990) ▲7.05%, 현대오토에버(307950) ▲6.41%, 현대무벡스(319400) ▼-7.67%, 한화오션(042660) ▼-1.73%, 삼성SDI(006400) ▼-2.88%, 한미반도체(042700) ▼-2.30%, 삼성에피스홀딩스(0126Z0) ▲0.54%, 에코프로비엠(247540) ▼-6.21% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]