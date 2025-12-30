[서울데이터랩]12월 30일 코스피 주요 종목 마감시황

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]12월 30일 코스피 주요 종목 마감시황

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-12-30 16:10
수정 2025-12-30 16:10
12월 30일 한국거래소에 따르면, 성문전자(014910)는 전 거래일 대비 29.97% 상승한 1,518원에 거래를 마감하며 금일 코스피 상승률 1위를 차지했다. 성문전자우(014915)는 29.86% 상승한 6,350원에 거래를 마쳤다. 태영건설우(009415)는 전 거래일 대비 13.83% 상승한 13,500원에 거래를 종료했다. 형지엘리트(093240)는 13.43% 상승한 1,698원에, 무학(033920)은 13.31% 상승한 9,450원에 거래를 마쳤다.

한화갤러리아우는 전 거래일 대비 17.52% 하락한 7,770원에 거래를 마감하며 금일 코스피 하락률 1위를 기록했다. 티엠씨는 16.91% 하락한 15,130원에 거래를 끝냈다. 금강공업우는 16.23% 하락한 10,010원에, 남선알미우는 14.69% 하락한 18,000원에 거래를 종료했다. 인스코비는 14.11% 하락한 633원에 거래를 마쳤다.

시가총액 상위 종목 중 SK스퀘어가 557,353주의 거래량을 기록하며 6.36% 상승했다. SK하이닉스는 3,615,997주의 거래량을 바탕으로 1.72% 상승했다. 현대차는 625,214주의 거래량으로 1.02% 상승했다. 삼성전자는 18,866,014주의 거래량을 기록하며 0.33% 상승했다. LG에너지솔루션은 344,347주의 거래량으로 3.03% 하락했다. 삼성바이오로직스는 26,967주가 거래되며 0.64% 하락했다. 삼성전자우는 3,230,730주의 거래량을 기록하며 0.67% 하락했다. HD현대중공업은 141,632주의 거래량을 보이며 2.68% 하락했다. 한화에어로스페이스는 187,387주의 거래량을 기록하며 0.84% 하락했다. 두산에너빌리티는 2,834,603주가 거래되며 1.57% 하락했다.

금일 코스피 주요 종목들은 전반적으로 상승과 하락이 혼재된 모습을 보였다. 투자자들은 종목별로 다양한 변동성을 고려하여 신중한 투자 결정을 내릴 필요가 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
