바니스뉴욕 뷰티, 2026 ‘붉은 말의 해’ 맞아 센티아쥬™ 스페셜 에디션 출시

2026년은 열정과 활력을 상징하는 ‘붉은 말의 해(병오년)’이다. 말은 예로부터 속도·도약·진취성을 의미하며, 붉은 기운은 새 출발과 변화의 기운을 더한다. 이러한 새해의 상징성을 담아 미국 뉴욕에서 시작된 글로벌 뷰티 브랜드 바니스뉴욕 뷰티(Barneys New York Beauty)가 한국을 포함한 아시아 고객을 위한 특별한 신년 에디션을 선보인다.아시아에서는 새해의 상징성과 ‘띠(十二支)’가 지닌 의미를 중요하게 여기는 문화가 자리 잡고 있다. 바니스뉴욕 뷰티는 이러한 새해 감성을 이해하고, 올해 가장 사랑받은 센티아쥬™ 바디 ‘베러 댄 에버’를 500ml 대용량으로 확장한 스페셜 에디션으로 새해 첫 선물을 제안한다.이번 뉴이어 에디션을 포함한 센티아쥬™ 바디 구성은 CJ온스타일에서 진행한 런칭 방송과 지난 25일 크리스마스 특집 방송에서 전체 매진을 기록하며, 누적 10만 개 판매를 돌파한 베스트셀러다. 소비자 리뷰에서도 “호텔 스파를 연상시키는 명품 잔향”, “선물하는 사람의 취향과 감각까지 고급스러워 보인다”는 평가가 이어지며 연말·연초 선물 수요가 특히 높은 제품이다.이번 신년 패키지는 기존 300ml 대비 500ml 대용량으로 확대된 점이 가장 큰 변화다. 브랜드는 새해를 맞아 많은 사랑에 보답하고자 용량을 넉넉하게 늘렸으며, 병오년을 상징하는 말(馬) 실루엣을 패키지에 은은하게 반영해 신년 한정판만의 감성을 완성했다.대표 향 ‘베러 댄 에버’는 스위스 지보단(Givaudan)사의 퍼퓸 기술을 기반으로 한 프리미엄 향으로, 싱그러운 시트러스의 에너지와 우디·머스크의 깊은 잔향이 조화를 이룬다. 시트러스 향이 주는 활기는 붉은 말의 해가 지닌 ‘새로운 전환의 해’, ‘도약의 해’라는 상징성과 맞닿아 있어 “새해 첫 향”으로 탁월한 선택이라는 평가가 나온다.겨울철 필수템인 보습력도 강화됐다. 대용량 구성으로 실용성과 감성, 그리고 선물로서의 만족감을 모두 충족해 연말 감사 선물, 중요한 사람에게 전하는 프리미엄 선물, 새해 응원 선물로 폭넓게 활용할 수 있다.바니스뉴욕 뷰티 관계자는 “아시아 고객들이 새해의 의미를 소중하게 생각하는 점에 집중해 이번 에디션을 기획했다”며 “센티아쥬™ 베러 댄 에버의 활기 있는 향이 2026년을 더욱 상징적인 해로 만들어줄 것”이라고 말했다. 이어 “센티아쥬™ 라인이 올해 큰 사랑을 받은 만큼, 대용량 버전으로 한층 풍성하게 즐길 수 있도록 했다”며 “선물하는 사람의 감각까지 높게 평가받는 제품으로, 연말·신년 시즌에 특히 만족도가 높을 것”이라고 강조했다.이번 바니스뉴욕 뷰티 뉴이어 패키지는 공식몰과 CJ온스타일 등에서 한정 수량으로 만나볼 수 있다.