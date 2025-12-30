[서울데이터랩]SK스퀘어 5.92% 상승... 코스피 상위 종목 중 가장 큰 폭의 변동

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.30일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 120,400원으로 전 거래일 대비 0.75% 상승하고 있다. 시가총액은 712조 7244억원이며, 거래량은 1173만 1209주다. 외국인비율이 52.34%를 기록하고 있으며, PER은 25.00배, ROE는 9.03%로 수급과 재무 지표 모두에서 안정적인 모습을 보이고 있다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)는 648,000원으로 1.25% 상승하며 거래량 240만 3801주를 기록하고 있다. 외국인비율은 53.82%이며, PER 13.21배, ROE 31.06%로 견고한 재무 상태를 유지하고 있다.LG에너지솔루션(373220)은 -2.89% 하락했고, 삼성바이오로직스(207940)는 -0.59%로 약세를 보이고 있다. 삼성전자우(005935)는 -0.61% 하락하며, 현대차(005380)는 0.17% 상승 중이다. HD현대중공업(329180)은 -1.91%의 하락률을 기록하고 있으며, 한화에어로스페이스(012450)는 0.32% 상승하고 있다. 두산에너빌리티(034020)는 -0.78%, SK스퀘어(402340)는 5.92% 상승 중이다.한편 시가총액 20위권 종목들은 KB금융(105560) 0.00%, 기아(000270) ▼0.25%, 셀트리온(068270) ▼0.83%, 삼성물산(028260) ▼1.04%, NAVER(035420) ▲0.52%, 신한지주(055550) ▼1.03%, 한화오션(042660) ▼1.47%, 현대모비스(012330) ▲0.95%, 삼성생명(032830) ▼0.25%, 한국전력(015760) 0.00% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 대체로 보합세를 띠는 가운데, SK스퀘어가 두드러진 상승세를 보이고 있다. 반면, LG에너지솔루션과 HD현대중공업은 하락세를 면치 못하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]