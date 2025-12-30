[서울데이터랩]코스닥 대장주 에임드바이오 6.95% 하락

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]코스닥 대장주 에임드바이오 6.95% 하락

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-12-30 13:54
수정 2025-12-30 13:54
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


코스닥 대장주 에임드바이오(0009K0) 6.95% 하락

디앤디파마텍(347850) -6.35%, 에코프로비엠(247540) -5.50%, 에코프로(086520) -5.37% 등락

코스닥 시가총액 상위 종목들이 혼조세를 보이고 있다.

30일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 알테오젠(196170)은 현재가 449,500원으로 전 거래일 대비 1.21% 하락하고 있다. 시가총액은 24조 509억원에 달하며, 외국인 비율은 14.12%다. PER은 191.44배, ROE는 29.52%로 수급과 재무 지표에서 안정적인 모습을 보이고 있다. 에코프로비엠은 현재가 147,700원으로 5.50% 하락하며 거래량은 319,283주를 기록하고 있다. 시가총액은 14조 4453억원이며, 외국인 비율은 11.88%다. PER은 4,615.62배, ROE는 -6.26%로 나타나고 있다.

에코프로는 91,700원으로 5.37% 하락하였고, 에이비엘바이오(298380)는 3.36% 하락하고 있다. 레인보우로보틱스(277810)는 2.21% 하락했으며, HLB(028300)는 5.20% 상승하고 있다. 코오롱티슈진(950160)은 1.53% 상승, 리가켐바이오(141080)는 2.29% 하락, 펩트론(087010)은 1.58% 하락, 삼천당제약(000250)은 1.08% 하락하고 있다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 리노공업(058470) ▼1.31%, 파마리서치(214450) ▲0.12%, 디앤디파마텍 ▼6.35%, 보로노이(310210) ▼4.55%, 로보티즈(108490) ▼3.18%, 원익홀딩스(030530) ▲1.05%, 에임드바이오 ▼6.95%, 케어젠(214370) ▼3.74%, 클래시스(214150) ▼0.55%, 이오테크닉스(039030) ▲1.50% 등의 성적을 기록하고 있다.

시가총액 상위 종목들은 대체로 혼조세를 보이며, 에임드바이오와 디앤디파마텍이 눈에 띄는 하락세를 보이고 있다. 반면, HLB는 강세를 나타내고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
코스닥 시가총액 1위 기업은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
광고삭제
위로