[서울데이터랩]12월 30일 암호화폐 시총 상위종목 동향

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]12월 30일 암호화폐 시총 상위종목 동향

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-12-30 13:54
수정 2025-12-30 13:54
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 1억 2546만 원에 거래되고 있으며, 시가총액은 2505조 3921억 원으로 기록되었습니다. 24시간 동안 3.00% 하락한 비트코인은 1시간 등락률이 0.36% 상승하여 단기적으로 반등 가능성을 보여주고 있습니다. 거래량은 61조 4037억 원으로 활발한 거래가 이루어지고 있습니다.

이더리움은 현재 424만 302원에 거래되며, 시가총액은 511조 7830억 원으로 집계됩니다. 24시간 등락률은 -2.92%로 나타났으며, 1시간 등락률은 0.88% 상승하여 단기적인 상승세 전환이 기대됩니다. 이더리움의 거래량은 34조 2651억 원입니다.

비앤비는 현재 122만 4849원에 거래되며, 시가총액은 168조 7042억 원입니다. 24시간 동안 1.84% 하락했으나, 1시간 등락률이 0.40% 상승하여 반전의 기미를 보이고 있습니다. 거래량은 3조 772억 원으로 확인됩니다.

리플은 2673원에 거래되고 있으며, 시가총액은 161조 9330억 원입니다. 24시간 동안 2.80% 하락했으나, 1시간 등락률이 0.60% 상승하여 단기적인 회복 가능성을 시사합니다. 리플의 거래량은 3조 107억 원입니다.



한편, 솔라나는 17만 7864원으로 3.79% 하락했으며, 시가총액은 100조 984억 원입니다. 거래량은 5조 2639억 원입니다. 같은 시각, 트론은 409원으로 0.15% 하락했으며, 거래량은 8468억 원입니다. 도지코인은 177원으로 3.14% 하락하며, 시가총액은 29조 8345억 원입니다.

같은 시각, 에이다는 506원으로 7.49% 하락했습니다. 비트코인 캐시는 86만 6118원으로 2.11% 하락하며, 거래량은 7430억 6109만 원입니다. 지캐시는 77만 3799원으로 1.38% 하락했습니다.

체인링크는 1만 7795원으로 4.15% 하락했습니다. 하이퍼리퀴드는 3만 7102원으로 1.10% 하락했습니다. 레오는 1만 2468원으로 2.89% 상승하며, 거래량은 11억 5677만 원입니다.

같은 시각, 모네로는 61만 8327원으로 6.30% 하락했습니다. 스텔라루멘은 308원으로 5.41% 하락했습니다. 라이트코인은 11만 2413원으로 2.27% 하락했습니다. 다이는 1436원으로 0.01% 상승했습니다.

전반적인 시장 흐름을 살펴보면, 주요 가상자산들이 하락세를 보이고 있으나, 단기적으로 일부 종목들은 반등 가능성을 나타내고 있습니다. 투자자들은 시장 변동성에 유의하며 신중한 투자 결정을 해야 할 것입니다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
