[서울데이터랩]‘태영건설우’ +29.76% 폭등…실시간 상승률 1위

30일 오전 9시 10분 태영건설우(009415)가 등락률 +29.76%로 폭등하며 상승률 1위를 차지했다. 태영건설우는 개장 직후 5분간 27만 1874주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 3530원 오른 1만 5390원이다.한편 태영건설우의 PER은 -68.71로 평가되며, ROE는 제공되지 않았다.이어 상승률 2위 씨티알모빌리티(308170)는 현재가 7490원으로 주가가 14.18% 급등하고 있다. 상승률 3위 동부건설우(005965)는 현재 2만 5000원으로 13.64% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 금호건설우(002995)는 6.90% 상승하며 2만 600원에 거래되고 있다. 상승률 5위 무학(033920)은 6.12%의 상승세를 타고 8850원에 거래되고 있다.6위 자화전자(033240)는 현재가 2만 7050원으로 5.66% 상승 중이다. 7위 일성건설(013360)은 현재가 2070원으로 4.23% 상승 중이다. 8위 조광피혁(004700)은 현재가 6만 7200원으로 3.38% 상승 중이다. 9위 한국무브넥스(010100)는 현재가 4885원으로 3.28% 상승 중이다. 10위 HDC(012630)는 현재가 1만 8130원으로 3.25% 상승 중이다.이밖에도 HL만도(204320) ▲3.20%, 덴티움(145720) ▲3.19%, 성문전자(014910) ▲3.08%, 서울식품우(004415) ▲2.84%, 일정실업(008500) ▲2.61%, 메타랩스(090370) ▲2.53%, 서연이화(200880) ▲2.49%, 남선알미늄(008350) ▲2.48%, 녹십자홀딩스2우(005257) ▲2.43%, 달바글로벌(483650) ▲2.42% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]