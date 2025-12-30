이혜훈, ‘尹 탄핵 반대’ 사과 “내란은 민주주의 파괴하는 불법 행위”

방금 들어온 뉴스

이혜훈, ‘尹 탄핵 반대’ 사과 “내란은 민주주의 파괴하는 불법 행위”

이정수 기자
이정수 기자
입력 2025-12-30 09:09
수정 2025-12-30 10:38
이재명 정부 초대 기획예산처 장관 후보자로 지명된 이혜훈 전 국민의힘 의원이 30일 오전 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 2025.12.30 뉴스1
이재명 정부 초대 기획예산처 장관 후보자로 지명된 이혜훈 전 국민의힘 의원이 30일 오전 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 2025.12.30 뉴스1


이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 30일 ‘12·3 비상계엄’ 사태를 옹호했다는 논란과 관련해 “내란은 민주주의를 파괴하는 불법적 행위”라며 당시 사태를 제대로 파악하지 못했다고 사과했다.

이 후보자는 이날 오전 임시 집무실이 마련된 서울 중구 예금보험공사로 출근하면서 기자들과 만나 “1년 전 엄동설한에 내란 극복을 위해 애쓰신 모든 분께 머리 숙여 사과드리기 위해 이 자리에 섰다”고 운을 뗐다.

그는 비상계엄 사태 이후 윤석열 전 대통령 탄핵 국면에서 탄핵 반대 입장에 섰던 것에 대해 “실체를 제대로 파악하지 못했다”면서 “정당에 속해 정치를 하면서 당파성에 매몰돼 사안의 본질과 국가 공동체가 처한 위기의 실체를 놓쳤음을 솔직하게 고백한다. 이 점에 대해서는 어떤 변명도 하지 않겠다”고 말했다.

이어 “저의 판단 부족이었고, 헌법과 민주주의 앞에서 용기 있게 행동하지 못한 책임은 오롯이 저에게 있다”고 고개를 숙였다.

이 후보자는 또 “기획예산처 초대 장관이라는 막중한 책무를 앞두고 과거의 실수를 덮은 채 앞으로 나아갈 수는 없다고 판단했다”며 “국민 앞에 먼저 사과하지 않으면 그런 공직은 결코 정당화될 수 없기 때문”이라고 했다.

이 후보자는 장관직 수락 배경과 관련해선 “이 정부의 제안을 받았을 때 결코 개인의 영예로 받아들이지 않았다”며 “평생 쌓아온 경제 정책의 경험과 전문성이 대한민국 발전에 기여할 수 있다면 그것은 저에게 내려진 책임의 소환이며 저의 오판을 국정의 무게로 갚으라는 국민의 명령이라고 생각했다”고 설명했다.

그러면서 “말이 아니라 행동과 결과로 사과의 무게를 증명하겠다”며 “계엄으로 촉발된 우리 사회의 갈등과 분열을 청산하고 잘못된 과거와 단절해 새로운 통합의 시대로 나아가는 데 혼신의 힘을 다하겠다”고 덧붙였다.

앞서 이재명 대통령은 이 후보자가 윤 전 대통령의 탄핵을 반대했던 일과 관련해서는 명확한 의사 표명을 해야 한다고 주문한 것으로 전해졌다.
이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
