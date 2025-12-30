[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 소폭 변동세로 마감

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 소폭 변동세로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-12-30 08:45
수정 2025-12-30 08:45
29일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 보합세를 보이고 있다. 일부 종목은 소폭 하락세를, 일부는 미미한 상승세를 기록하며 전체적으로 큰 변동 없이 거래를 마쳤다.

엔비디아(NVDA)는 188.22달러로 마감하며 전일 대비 1.21% 하락했다. 애플(AAPL)은 273.76달러로 전일 대비 0.13% 상승하며 보합세를 유지했다. 마이크로소프트(MSFT)는 487.10달러로 0.13% 하락했다.

아마존닷컴(AMZN)은 0.19% 하락한 232.07달러를 기록했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 0.02% 상승하며 313.56달러에 거래를 마쳤다. 알파벳 Class C(GOOG)는 314.39달러로 마감하며 0.18% 하락했다. 메타(META)는 0.69% 하락한 658.69달러에 거래를 마쳤다.



금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 1억 1,789만 5,456주의 거래량을 기록하며 거래대금은 221억 달러로, 약 31조 6,847억원에 달했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 4.83%에 해당한다. 애플은 2억 2821만 7,755주가 거래되었고 거래대금은 62.4억 달러로, 약 8조 9,543억원이다. 애플의 시가총액 대비 거래대금 비중은 1.54%를 기록했다. 마이크로소프트의 경우 거래량은 1억 781만 1,192주로, 거래대금은 52.5억 달러, 약 7조 5,234억원에 이르며 시가총액 대비 거래대금 비중은 1.45%이다.
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
