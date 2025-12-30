[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 소폭 변동세로 마감

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

29일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 보합세를 보이고 있다. 일부 종목은 소폭 하락세를, 일부는 미미한 상승세를 기록하며 전체적으로 큰 변동 없이 거래를 마쳤다.엔비디아(NVDA)는 188.22달러로 마감하며 전일 대비 1.21% 하락했다. 애플(AAPL)은 273.76달러로 전일 대비 0.13% 상승하며 보합세를 유지했다. 마이크로소프트(MSFT)는 487.10달러로 0.13% 하락했다.아마존닷컴(AMZN)은 0.19% 하락한 232.07달러를 기록했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 0.02% 상승하며 313.56달러에 거래를 마쳤다. 알파벳 Class C(GOOG)는 314.39달러로 마감하며 0.18% 하락했다. 메타(META)는 0.69% 하락한 658.69달러에 거래를 마쳤다.금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 1억 1,789만 5,456주의 거래량을 기록하며 거래대금은 221억 달러로, 약 31조 6,847억원에 달했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 4.83%에 해당한다. 애플은 2억 2821만 7,755주가 거래되었고 거래대금은 62.4억 달러로, 약 8조 9,543억원이다. 애플의 시가총액 대비 거래대금 비중은 1.54%를 기록했다. 마이크로소프트의 경우 거래량은 1억 781만 1,192주로, 거래대금은 52.5억 달러, 약 7조 5,234억원에 이르며 시가총액 대비 거래대금 비중은 1.45%이다.