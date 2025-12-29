이미지 확대
1월의 에버랜드, 붕어빵 군단 돌격!
삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 2026년 새해를 맞아 매월 새로운 테마로 다채로운 콘텐츠를 선보이는 ‘왓에버 시리즈’를 론칭하고 첫 번째 순서로 겨울 대표 간식인 붕어빵을 즐길 수 있도록 한다고 29일 밝혔다. 사진은 붕어빵 모자를 쓴 모델과 붕어빵 인형을 든 모델이 ‘왓에버 시리즈’ 1월 테마인 붕어빵 러쉬를 소개하고 있는 모습.
삼성물산 제공
2025-12-30 18면
