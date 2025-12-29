오리온 ‘참붕어빵’ 러시아 공략[경제 브리핑]

오리온 '참붕어빵' 러시아 공략[경제 브리핑]

입력 2025-12-29 23:57
수정 2025-12-29 23:57
오리온은 러시아 법인에 ‘참붕어빵’ 생산 라인을 구축하고 현지 시장에 출시했다고 29일 밝혔다. 내년 초에는 대형 슈퍼마켓 체인인 ‘삐쪼르치카’ 약 1만5천개 매장에도 제품을 공급한다. 모델이 오리온 ‘참붕어빵’ 제품을 소개하고 있다. 2025.12.29 오리온 제공
오리온은 러시아 법인에 ‘참붕어빵’ 생산 라인을 구축하고 현지 시장에 출시했다고 29일 밝혔다. 내년 초에는 대형 슈퍼마켓 체인인 ‘삐쪼르치카’ 약 1만5천개 매장에도 제품을 공급한다.
모델이 오리온 ‘참붕어빵’ 제품을 소개하고 있다. 2025.12.29
오리온 제공


오리온은 러시아에 ‘참붕어빵’ 생산 라인을 구축하고 판매를 시작했다고 29일 밝혔다. 참붕어빵을 지난달부터 러시아 현지 할인점과 슈퍼마켓 체인을 중심으로 입점시켰다는 게 업체 측 설명이다. 내년 초에는 대형 슈퍼마켓에도 공급된다. 러시아 현지에서 제품명은 ‘붕고’로 정했고, 포장에는 참붕어빵이라는 한글 표기도 병기한다. 오리온 러시아 법인은 올해 들어 3분기까지 2376억원의 매출을 기록했다. 오리온은 러시아 시장에서 판매량이 증가하는 추세라며 2027년에는 현지 트베리 공장 부지에 신규 공장을 완공한다고 전했다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로