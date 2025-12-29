한국 ‘수출 7000억 달러’ 새 역사 썼다… 세계 6번째 기록

방금 들어온 뉴스

한국 '수출 7000억 달러' 새 역사 썼다… 세계 6번째 기록

조중헌 기자
입력 2025-12-29 18:00
수정 2025-12-29 18:00
美 관세·보호무역 악재 뚫고 달성
반도체, 1500억 달러 넘어 ‘효자’
자동차 역대 최대… 선박도 호조
EU·아세안 등 수출 지역 다변화
외국인직접투자도 역대 최대치

29일 경기 평택항에 수출입 컨테이너가 쌓여 있다. 산업통상부와 관세청은 이날 2025년 연간 수출액 잠정치가 사상 처음으로 7000억 달러를 돌파했다고 밝혔다. 연합뉴스
올해 우리나라 수출이 사상 처음으로 7000억 달러를 돌파하며 세계 6번째로 ‘수출 7000억 달러 클럽’에 이름을 올렸다. 역대 최대 수출액을 기록했던 지난해(6836억 달러)에 이어 2년 연속 신기록이다. ‘수출 강국’으로서의 위상을 다시 한번 확인했다는 평가가 나온다.

산업통상부와 관세청은 29일 오후 1시 3분 기준으로 2025년 연간 수출액 잠정 집계치가 7000억 달러를 넘어섰다고 밝혔다. 수출 7000억 달러 돌파는 전 세계에서 6번째로 이뤄낸 결과다. 앞서 미국·독일·중국·일본·네덜란드가 이 기록을 세웠다. 우리나라는 2018년 수출 6000억 달러를 세계 7번째로 달성한 데 이어, 7년 만에 7000억 달러 고지에 올랐다. 주요 경쟁국과 비교해도 빠른 성장 속도다.

올해 초만 해도 미국발 관세 충격과 보호무역 확산 등으로 수출 전망은 어두웠다. 실제로 상반기 수출은 감소세를 보였다. 그러나 대미 관세 협상 타결 등 불확실성이 해소되며 하반기 들어 반등했고, 연말로 갈수록 뒷심을 발휘했다.

최대 견인차는 반도체였다. 반도체 수출은 11월까지 누적 1526억 달러를 기록해 지난해 연간 실적(1419억 달러)을 이미 넘어섰다. 자동차와 조선 등 중후장대 산업도 수출을 떠받쳤다. 자동차 수출은 관세 부담 속에서도 11월까지 660억 4000만 달러로 역대 최대를 기록했고, 선박 수출도 290억 달러를 기록하며 전년 대비 28.6% 증가했다.

수출 시장도 다변화됐다. 미국과 중국 비중은 줄어든 반면 아세안, 유럽연합(EU), 중남미 비중은 늘었다. 지난 9월까지 수출 중소기업의 수출액과 기업 수가 모두 역대 최대를 기록하는 등 수출 저변이 확대됐다는 평가가 나온다.

정부는 자원 빈국인 우리나라가 무역수지 흑자를 통해 경제 안정성을 유지하고 있다는 점에 의미를 부여했다. 올해 1월부터 12월 28일까지 에너지 수입액은 1174억 달러에 달했지만, 무역수지는 730억 달러 흑자를 기록했다.

다만 수출 호조의 이면에는 고환율에 따른 원화 약세 효과도 작용했다는 분석이 나온다. 원화 가치 하락은 가격 경쟁력을 높여 수출에 유리하게 작용한다. 반도체 의존도가 여전히 높다는 점도 과제로 꼽힌다. 정부는 K푸드·K뷰티 등 소비재를 새로운 수출 동력으로 키우기 위해 ‘K-소비재 프리미엄 기업’ 육성에 나설 방침이다.

한편 외국인직접투자도 지난해 역대 최대치였던 345억 7000만 달러를 넘어 350억 달러를 돌파했다.
세종 조중헌 기자
2025-12-30 16면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
