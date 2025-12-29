쿠팡 보상안은 ‘체감 혜택 5천원 쿠폰’

총 1.6조… 1인당 5만원 쿠폰 지급

쿠팡 본사에 붙은 규탄 스티커 대규모 개인정보 유출 사태와 관련한 국회 연석 청문회를 하루 앞둔 29일 서울 송파구 쿠팡 본사 출입문에 민주노총과 시민단체가 제작한 쿠팡 규탄 스티커가 곳곳에 붙어 있다. 쿠팡은 사태 이후 한 달 만인 전날 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장이 사과문을 내놓은 데 이어 이날 보상안을 공개하며 진화에 나섰다.

쿠팡이 개인정보 유출 피해자 전원(3370만명)에게 지급하겠다며 총 1조 6000억원이 넘는 규모의 보상안을 내놓았지만, 실상은 추가 지출을 유도하는 ‘마케팅용 쿠폰’이라는 비판에 직면했다.쿠팡은 29일 “최근 개인정보 유출 사고에 대한 책임을 통감하고 고객 신뢰를 복원하려 한다”면서 “(새해) 1월 15일부터 1인당 5만원 상당의 구매 이용권을 고객에게 지급할 방침”이라고 밝혔다. 총보상금액은 1조 6850억원으로 개인정보 유출이 발생한 국내 기업 중 가장 큰 규모다. 보상 대상은 지난달 말에 개인정보 유출 통지를 받은 3370만개 계정의 고객이다. 와우(유료)·일반 회원 모두 똑같이 지급한다.하지만 구매 이용권은 쿠팡 전 상품(5000원), 배달 플랫폼 쿠팡이츠(5000원), 여행 플랫폼 쿠팡트래블(2만원), 럭셔리 뷰티·패션 플랫폼인 알럭스(2만원) 등 일종의 할인 쿠폰 4종으로 구성됐다. 5만원을 모두 쓰려면 쿠팡의 해당 서비스를 모두 이용해야 한다. 특히 알럭스나 트래블은 쿠팡의 핵심 서비스도 아니고 상품 단가가 높아 고객이 추가로 많게는 수십만원을 지출해야 한다. 네티즌들은 “평소에 주던 웰컴백 쿠폰 2만원보다 못한 수준이다”, “무료로 트래블 서비스 홍보한다” 등의 반응을 보였다.쿠팡의 보상안은 앞서 유사 사태를 겪은 SK텔레콤이 요금 50% 할인, 위약금 면제 등 직접적 보상 방식을 택한 것과 대비된다. 특히 탈퇴 회원은 재가입해야 보상을 받을 수 있어 결국 소비자 유입 전략이라는 지적도 나온다. 이홍주 숙명여대 소비자경제학과 교수는 “쿠팡 안에서 돈을 써야만 효력이 발생하는 보상을 진정한 사과라 부를 수 있겠냐”면서 “피해의 성격과 보상의 수단이 완전히 따로 놀고 있다”고 말했다.김범석 쿠팡Inc 이사회 의장이 30일 국회 연석 청문회에 또다시 불출석 사유서를 낸 가운데 자체조사 결과를 기습 발표한 이후에야 사과문과 보상안을 연달아 제시하면서 진정성 부족에 대한 지적도 이어졌다. 연석 청문회 위원장인 최민희 더불어민주당 의원은 “국회 청문회에는 나오지 않으면서 위기마저 장사에 이용하려는 쿠팡”이라고 비판했다.박정보 서울경찰청장은 이날 간담회에서 쿠팡이 피의자의 노트북을 임의 제출하며 미리 자체 포렌식을 한 사실을 경찰에 알리지 않았다고 밝혔다. 경찰은 쿠팡의 허위·조작 자료 제출 여부를 확인 중이며 위법 사안 확인 시 증거인멸이나 공무집행방해 혐의를 적용해 엄중히 책임을 묻는다는 방침이다.또 경찰은 김 의장이 2020년 숨진 노동자 장덕준씨에 대해 ‘열심히 일했다는 기록이 남지 않도록 하라’고 지시하는 등 산업재해를 은폐하려 했다는 의혹에 대해서도 직접 수사에 착수했다. 서울경찰청 광역수사단 형사기동대는 택배노조가 김 의장을 증거인멸교사와 업무상과실치사 혐의로 고발한 사건을 배당받아 수사를 진행 중이다.정부도 이날 쿠팡 사태 범정부 태스크포스(TF) 회의에서 쿠팡의 최근 대응에 강력 경고를 보내고, 전방위·종합적 대응에 나서기로 했다. 공정거래위원회는 김 의장의 동일인 지정 방안을 적극 검토하는 한편 영업정지 가능성까지 열어 둔 상황이다.