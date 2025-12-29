[서울데이터랩]12월 29일 코스피 주요 종목 마감시황

[서울데이터랩]12월 29일 코스피 주요 종목 마감시황

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-12-29 16:13
수정 2025-12-29 16:13
12월 29일 한국거래소에 따르면, 계양전기(012200)는 전 거래일 대비 30.00% 상승한 6,630원에 거래를 마감하며 금일 코스피 상승률 1위를 차지했다. 계양전기우(012205)는 30.00% 상승한 12,480원에 거래를 마쳤다. 형지엘리트(093240)는 29.95% 상승한 1,497원에 거래를 마무리했다. 한화갤러리아우(45226K)는 29.93% 상승한 9,420원에 거래를 마쳤으며, 남선알미우(008355)는 29.85% 상승한 21,100원에 거래를 종료했다.

코스피 하락률 상위 종목으로는 금호건설우가 전 거래일 대비 13.59% 하락한 19,270원에 거래를 마쳤다. 금강공업우는 12.45% 하락한 11,950원, 삼일씨엔에스는 12.12% 하락한 5,510원에 거래를 종료했다. 금강공업은 10.58% 하락한 6,420원, 인스코비는 10.01% 하락한 737원에 거래를 마감했다.

시가총액 상위 종목 중에서는 SK하이닉스가 4,176,148주의 거래량을 바탕으로 6.84% 상승했다. 삼성전자는 19,676,004주의 거래량을 기록하며 2.14% 상승했다. 현대차는 697,450주의 거래량과 함께 2.62% 상승했다. 삼성바이오로직스는 25,923주가 거래되며 0.83% 상승했다. 삼성전자우는 1.47% 상승한 반면, LG에너지솔루션은 348,113주의 거래량으로 0.91% 하락했다.

금일 코스피 주요 종목들은 전반적으로 상승세를 보였으며, 특히 시가총액 상위 종목들의 상승이 두드러졌다. 투자자들은 이러한 시장의 변동성을 고려하여 신중한 투자 전략을 세우는 것이 중요하다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
