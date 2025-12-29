[서울데이터랩]계양전기 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

29일 오후 3시 35분 계양전기(012200)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 계양전기는 장 중 1,399,244주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 1,530원 오른 6,630원에 마감했다.한편 계양전기의 PER은 -3.20으로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -69.61%로 수익성이 낮다고 평가할 수 있다.이어 상승률 2위 계양전기우(012205)는 주가가 30.00% 상한가를 기록하며 종가 12,480원에 상승 마감했다. 상승률 3위 형지엘리트(093240)의 주가는 1,497원으로 29.95% 상한가를 기록했다. 상승률 4위 한화갤러리아우(45226K)는 29.93% 상승하며 9,420원에 마감했다. 상승률 5위 남선알미우(008355)는 29.85%의 급등세를 타고 21,100원에 마감했다.6위 자화전자(033240)는 25,600원으로 13.27% 상승 마감했다. 7위 HD현대건설기계(267270)는 종가 104,500원으로 12.12% 상승 마감했다. 8위 이스타코(015020)는 종가 623원으로 12.05% 상승 마감했다. 9위 코리아써우(007815)는 12,900원으로 11.98% 상승 마감했다. 10위 씨티알모빌리티(308170)는 6,560원으로 11.95% 상승 마감했다.이밖에도 이구산업(025820) ▲11.33%, SK증권우(001515) ▲10.87%, 경인양행(012610) ▲10.66%, LS(006260) ▲9.41% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]