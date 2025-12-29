이미지 확대 프로브랜드 남현 CEO, 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원장 표창 수상 닫기 이미지 확대 보기 프로브랜드 남현 CEO, 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원장 표창 수상

프로브랜드(대표 남현)가 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회가 수여하는 위원장 표창을 받았다고 밝혔다. 이번 표창은 데이터와 기술을 기반으로 중소기업·외식업계의 경쟁력 제고에 기여한 공로를 인정받아 수여됐다.프로브랜드는 AI 기반 상권·브랜딩·실행 플랫폼을 핵심 사업으로 추진하고 있다. 회사는 데이터 수집·분석을 통해 상권 특성에 맞는 브랜드 기획과 운영 방안을 제시하는 것을 목표로 한며 PB(자체 브랜드) 개발을 포함한 다양한 실험적 시도를 통해 사업모델을 고도화해 나가고 있다. 회사는 파일럿 프로그램과 제휴를 통해 단계적으로 실증 데이터를 확보하고, 이를 바탕으로 가맹점 및 소상공인 지원 모델을 확장해 나갈 계획이다.이런 가운데 이번 표창 수상은 여러 기관과 기업의 협력 관계 강화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 평가된다.지난해에는 중소기업중앙회가 주관한 ‘상생, 미래를 향한 동행’ 제4회 유통 상생 대회에서 신세계백화점이 국회 산업통상자원중소벤처기업위원장 표창을 받으며 기업의 위상을 높이는 효과를 거두기도 했다. 즉, 프로브랜드의 이번 수상도 그러한 맥락에서 대외적 신뢰도를 강화하는 성과로 평가된다.아울러 프로브랜드의 기술적 방향성과 사회적 책임을 널리 알리는 계기가 될 전망이다. 회사는 지역상권과 소상공인의 지속 가능한 성장을 돕는 것을 중요한 미션으로 삼고 있으며, 데이터 기반의 의사결정 도구와 현장 중심의 실행 프로그램을 결합해 실질적인 현장 지원을 확대한다는 계획이다.회사 관계자는 “기술은 현장의 문제를 해결하기 위한 도구이며, 프로브랜드는 데이터와 현장의 목소리를 결합해 실용적 솔루션을 만드는 데 집중하겠다”라며 “향후 파일럿 확장, 파트너십 강화, 그리고 서비스 고도화를 통해 업계와 함께 성장하는 생태계를 조성해 나갈 것”이라고 밝혔다.