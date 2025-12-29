[서울데이터랩]‘세미파이브’ 65.83% 폭등…실시간 상승률 1위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]‘세미파이브’ 65.83% 폭등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-12-29 09:26
수정 2025-12-29 09:26
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


29일 오전 9시 15분 세미파이브(490470)가 등락률 +65.83%로 상승률 1위를 차지했다. 세미파이브는 개장 직후 5분간 308만 1364주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 1만 5800원 오른 3만 9800원이다.

한편 세미파이브의 PER은 -3.84로 상대적으로 고평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -225.13%로 수익성이 낮다고 볼 수 있다.

이어 상승률 2위 삼미금속(012210)은 현재가 1만 3230원으로 주가가 29.96% 상한가를 기록하고 있다. 상승률 3위 엑시온그룹(069920)은 현재 777원으로 22.36% 폭등하며 활발한 거래를 보이고 있다. 상승률 4위 삼보모터스(053700)는 21.52% 폭등하며 4885원에 거래되고 있다. 상승률 5위 DH오토웨어(025440)는 13.64%의 급등세를 타고 875원에 거래되고 있다.

6위 대주산업(003310)은 현재가 3150원으로 12.50% 급등 중이다. 7위 오비고(352910)는 현재가 6440원으로 12.39% 급등 중이다. 8위 툴젠(199800)은 현재가 6만 600원으로 11.60% 급등 중이다. 9위 해성에어로보틱스(059270)는 현재가 1만 100원으로 11.11% 급등 중이다. 10위 펩트론(087010)은 현재가 25만 2500원으로 10.02% 상승 중이다.



이밖에도 재영솔루텍(049630) ▲9.98%, PS일렉트로닉스(332570) ▲9.88%, 퀀타매트릭스(317690) ▲9.78%, 에이테크솔루션(071670) ▲9.68%, 라파스(214260) ▲9.27%, 메지온(140410) ▲9.15%, 대동기어(008830) ▲8.64%, 씨어스테크놀로지(458870) ▲8.60%, 넥스트칩(396270) ▲8.39%, 나래나노텍(137080) ▲8.24% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
29일 오전 주식 시장에서 상승률 1위를 기록한 종목은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로