[서울데이터랩]‘세미파이브’ 65.83% 폭등…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

29일 오전 9시 15분 세미파이브(490470)가 등락률 +65.83%로 상승률 1위를 차지했다. 세미파이브는 개장 직후 5분간 308만 1364주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 1만 5800원 오른 3만 9800원이다.한편 세미파이브의 PER은 -3.84로 상대적으로 고평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -225.13%로 수익성이 낮다고 볼 수 있다.이어 상승률 2위 삼미금속(012210)은 현재가 1만 3230원으로 주가가 29.96% 상한가를 기록하고 있다. 상승률 3위 엑시온그룹(069920)은 현재 777원으로 22.36% 폭등하며 활발한 거래를 보이고 있다. 상승률 4위 삼보모터스(053700)는 21.52% 폭등하며 4885원에 거래되고 있다. 상승률 5위 DH오토웨어(025440)는 13.64%의 급등세를 타고 875원에 거래되고 있다.6위 대주산업(003310)은 현재가 3150원으로 12.50% 급등 중이다. 7위 오비고(352910)는 현재가 6440원으로 12.39% 급등 중이다. 8위 툴젠(199800)은 현재가 6만 600원으로 11.60% 급등 중이다. 9위 해성에어로보틱스(059270)는 현재가 1만 100원으로 11.11% 급등 중이다. 10위 펩트론(087010)은 현재가 25만 2500원으로 10.02% 상승 중이다.이밖에도 재영솔루텍(049630) ▲9.98%, PS일렉트로닉스(332570) ▲9.88%, 퀀타매트릭스(317690) ▲9.78%, 에이테크솔루션(071670) ▲9.68%, 라파스(214260) ▲9.27%, 메지온(140410) ▲9.15%, 대동기어(008830) ▲8.64%, 씨어스테크놀로지(458870) ▲8.60%, 넥스트칩(396270) ▲8.39%, 나래나노텍(137080) ▲8.24% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]