[서울데이터랩]계양전기 30% 상한가…실시간 상승률 1위

29일 오전 9시 10분 계양전기(012200)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위를 차지했다. 계양전기는 개장 직후 5분간 118만 3967주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 1530원 오른 6630원이다.한편 계양전기의 PER은 -3.20으로 높은 평가를 받지 못하고 있으며, ROE는 -69.61%로 수익성이 낮은 것으로 판단할 수 있다.이어 상승률 2위 남선알미우(008355)는 현재가 2만 1100원으로 주가가 29.85% 폭등하고 있다. 상승률 3위 계양전기우(012205)는 현재 1만 2370원으로 28.85% 폭등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 한화갤러리아우(45226K)는 25.93% 상승하며 9130원에 거래되고 있다. 상승률 5위 금강공업우(014285)는 20.88%의 상승세를 타고 1만 6500원에 거래되고 있다.6위 태영건설우(009415)는 현재가 1만 3130원으로 18.50% 상승 중이다. 7위 한화에어로스페이스(012450)는 현재가 93만 4000원으로 7.36% 상승 중이다. 8위 코리아써키트(007810)는 현재가 4만 2750원으로 6.61% 상승 중이다. 9위 SK하이닉스(000660)는 현재가 63만 5000원으로 6.01% 상승 중이다. 10위 전진건설로봇(079900)은 현재가 4만 9350원으로 5.79% 상승 중이다.이밖에도 LS(006260) ▲5.23%, HD현대건설기계(267270) ▲5.15%, 한화갤러리아(452260) ▲4.90%, 현대로템(064350) ▲4.84% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]