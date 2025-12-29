[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

오늘(12월 29일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 17.42%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 118,800원으로 전 거래일 대비 1.54% 상승하며 보합권에 머물고 있다. 거래량은 2,194,498주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 5.68%의 상승세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 두산에너빌리티(034020)는 0.82% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 한화오션(042660)은 개장 초반부터 0.43%의 상승률로 큰 움직임을 보이지 않고 있다. 검색비율 5위 LG에너지솔루션(373220)은 2.87% 하락하며 다소 주춤하는 모습을 보이고 있다.6위 펩트론(087010)은 등락률 8.06%로 상승세를 보이고 있다. 7위 알테오젠(196170)은 2.73%의 등락률로 주가가 상승 중이다. 8위 삼성SDI(006400)는 1.46%의 하락세를 보이고 있다. 9위 에이비엘바이오(298380)는 1.26% 상승하며 출발하고 있다. 10위 제주반도체(080220)는 상승률 5.21%로 주가가 상승하고 있다.이 밖에도 세미파이브(490470) ▲71.25%, 대동기어(008830) ▲10.59%, 펩트론 ▲8.06%, SK하이닉스 ▲5.68%, 제주반도체 ▲5.21%, 삼성전자 ▲1.54%, NAVER(035420) ▲1.30%, 에이비엘바이오 ▲1.26%, 삼성중공업(010140) ▲0.84%, 현대무벡스(319400) ▲0.83% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]