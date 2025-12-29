이미지 확대
연말연시 맞아 ‘통신 현장’ 찾은 SKT CEO
정재헌(왼쪽 세 번째) SK텔레콤 최고경영자(CEO)가 지난 26일 경기 고양시 기지국 신설 현장에서 직원들과 기념 사진을 찍고 있다. 정 CEO는 통신 트래픽이 증가하는 연말연시를 맞아 지난 24일부터 사흘간 경기 성남시 분당사옥 네트워크 종합상황실과 기지국 신설 현장 등을 방문했다고 SK텔레콤은 전했다.
SK텔레콤 제공
2025-12-29 19면
