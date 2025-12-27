[서울데이터랩]12월 27일 암호화폐 시총 상위종목 동향

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 1억 2613만 원에 거래되고 있으며, 시가총액은 2518조 6604억 원이다. 24시간 등락률은 -1.43%이며, 1시간 등락률은 0.09%로 최근 하락세가 잠시 멈춘 상황이다. 거래량은 49조 5498억 원에 달한다.이더리움은 현재 422만 7202원에 거래되고 있으며, 시가총액은 510조 2020억 원이다. 24시간 등락률은 -1.05%이며, 1시간 등락률은 0.15%로 단기적으로 반등할 가능성이 보인다. 거래량은 21조 5189억 원이다.비앤비는 현재 120만 4932원에 거래되고 있으며, 시가총액은 165조 9611억 원이다. 24시간 등락률은 -0.54%이며, 1시간 등락률은 0.08%로 하락세가 지속되지 않을 가능성이 있다. 거래량은 2조 2802억 원이다.리플은 현재 2668원에 거래되고 있으며, 시가총액은 161조 6503억 원이다. 24시간 등락률은 -0.70%이며, 1시간 등락률은 0.11%로 하락세가 다소 완화될 수 있음을 암시한다. 거래량은 2조 7711억 원이다.한편, 솔라나는 0.75% 상승하며 17만 8045원에 거래되고 있다. 시가총액은 100조 1785억 원이다. 같은 시각, 트론은 0.15% 상승한 403원에 거래되고 있으며, 거래량은 6167억 1446만 원이다. 도지코인은 2.16% 하락하며 177원에 거래되고 있으며, 시가총액은 29조 8423억 원이다.에이다는 0.43% 상승한 511원에 거래되고 있으며, 거래량은 6467억 3573만 원이다. 비트코인 캐시는 1.41% 하락한 86만 7321원에 거래되고 있으며, 거래량은 4942억 3572만 원이다. 하이퍼리퀴드는 3.88% 상승하며 3만 7363원에 거래되고 있으며, 거래량은 2054억 8020만 원이다.체인링크는 1.09% 하락한 1만 7647원에 거래되고 있으며, 거래량은 3950억 3007만 원이다. 모네로는 0.70% 하락한 64만 3644원에 거래되고 있으며, 거래량은 1284억 8567만 원이다. 레오는 0.61% 상승한 1만 2234원에 거래되고 있으며, 거래량은 9억 6472만 원이다.지캐시는 5.79% 상승하며 67만 4581원에 거래되고 있으며, 시가총액은 11조 1014억 원이다. 스텔라루멘은 0.11% 상승한 309원에 거래되고 있으며, 거래량은 1302억 8767만 원이다. 라이트코인은 0.05% 상승한 11만 1742원에 거래되고 있으며, 거래량은 3823억 8180만 원이다.전반적인 시장 흐름을 보면, 대다수의 종목이 소폭 하락하거나 상승세를 보이고 있어 혼조세를 나타내고 있다. 투자자들은 시장의 변동성을 주의 깊게 살피고 신중한 투자가 필요하다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자