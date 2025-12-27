[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

방금 들어온 뉴스

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-12-27 14:43
수정 2025-12-27 14:43
26일(현지시간) 미국 주식시장은 다우존스, 나스닥 종합, S＆P 500 지수가 모두 보합세를 보이며 마감했다. 다우존스 지수는 48,710.97로 마감하며 20.19포인트(-0.04%) 내렸고, 나스닥 종합 지수는 23,593.10으로 20.21포인트(-0.09%) 하락했다. S＆P 500 지수도 6,929.94로 2.11포인트(-0.03%) 내렸다.

다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 286,706천 주의 거래량을 기록하며 48,712.47로 시작해 최고 48,782.00, 최저 48,589.07 사이에서 거래됐다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 847,448천 주가 거래되었으며, 시작가는 23,645.91, 최고가는 23,665.15, 최저가는 23,567.86을 기록했다. S＆P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 1,433,940천 주가 거래되었으며, 시작가는 6,936.02, 최고가는 6,945.77, 최저가는 6,921.60이었다.

다우운송 지수는 17,647.24로 22.18포인트(-0.13%) 하락했고, 나스닥 100 지수는 25,644.39로 11.76포인트(-0.05%) 내렸다. 필라델피아 반도체 지수는 7,207.64로 3.27포인트(0.05%) 올랐다.

한편, VIX 지수는 13.56으로 0.09포인트(0.67%) 상승했다. VIX 지수가 20 미만이라는 것은 시장이 비교적 안정적이고 스트레스가 적은 상태임을 나타낸다.

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
