[속보] 신세계아이앤씨 "임직원·협력사 8만여명 정보유출"

방금 들어온 뉴스

[속보] 신세계아이앤씨 "임직원·협력사 8만여명 정보유출"

김성은 기자
김성은 기자
입력 2025-12-26 19:11
수정 2025-12-26 19:36
신세계그룹 CI
신세계그룹 CI
신세계그룹 CI


신세계그룹의 정보기술(IT) 계열사인 신세계I＆C에서 임직원 정보가 외부에 유출되는 사고가 발생했다.

신세계I＆C는 26일 언론 배포 공지문을 통해 “그룹 내부 인트라넷에서 임직원과 협력업체 직원 정보가 유출된 정황을 확인했다”고 밝혔다.

이번 사고로 유출된 정보는 약 8만명의 사원번호와 그중 일부의 이름, 소속 부서, 인터넷주소(IP)다. 고객 정보는 유출되지 않은 것으로 조사됐다.

신세계I＆C는 “사고 인지 즉시 관련 시스템 및 계정에 대한 긴급 점검과 차단 조치를 시행했다”며 “관계 기관에 신고도 진행했으며, 향후 정확한 사고 원인과 영향 범위에 대한 조사를 진행할 계획”이라고 전했다.

그러면서 “관계 기관 조사에 적극 협조하면서 보안 시스템을 더욱 강화하겠다”고 덧붙였다.
김성은 기자
